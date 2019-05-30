В России
33 минуты назад
Рецидивист украл смартфоны у 11 пассажирок автобусов
92
В городе Новокузнецке уличили в серийных кражах 40-летнего местного жителя. Как сообщает VSE42.RU, мужчина вышел из колонии в марте 2019 года и сразу взялся за старое: на одной и той же остановке садился в общественный транспорт и вытаскивал из карманов верхней одежды дорогие смартфоны, которые затем сдавал в ломбард. Жертвами вора стали 11 женщин.
Полицейские устроили засаду и схватили карманника буквально за руку. При обыске у него нашли украденный телефон.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража".
Полицейские устроили засаду и схватили карманника буквально за руку. При обыске у него нашли украденный телефон.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража".
92