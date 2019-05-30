В России
39 минут назад
Россиян обяжут регистрировать дроны весом от 250 граммов
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Минтранс разработал законопроект об обязательной регистрации беспилотных летательных аппаратов весом от 250 г до 30 кг. Соответствующее постановление уже подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Об этом «Известиям» сообщили в аппарате правительства.
Отмечается, что владельцев обяжут предоставлять информацию в Росавиацию в течение 10 дней после покупки дрона. Чтобы поставить его на учет, необходимо будет предоставить паспортные данные, наименование модели, ее серийный номер, а также указать количество двигателей и максимальную взлетную массу.
Подать заявление на регистрацию можно будет обычной почтой, через портал госуслуг или с помощью специального ресурса Росавиации.
Закон вступит в силу через 120 дней после официальной публикации постановления правительства — осенью этого года. При этом отмечается, что новое требование не коснется дронов, ввозимых в Россию иностранцами для участия в различных соревнованиях.
За 2018 год получено более 50 тыс. заявок на использование воздушного пространства дронами. Около 60% из них касаются применения беспилотников в видеосъемке, а также для мониторинга инфраструктурных объектов и в сельском хозяйстве.
Отмечается, что владельцев обяжут предоставлять информацию в Росавиацию в течение 10 дней после покупки дрона. Чтобы поставить его на учет, необходимо будет предоставить паспортные данные, наименование модели, ее серийный номер, а также указать количество двигателей и максимальную взлетную массу.
Подать заявление на регистрацию можно будет обычной почтой, через портал госуслуг или с помощью специального ресурса Росавиации.
Закон вступит в силу через 120 дней после официальной публикации постановления правительства — осенью этого года. При этом отмечается, что новое требование не коснется дронов, ввозимых в Россию иностранцами для участия в различных соревнованиях.
За 2018 год получено более 50 тыс. заявок на использование воздушного пространства дронами. Около 60% из них касаются применения беспилотников в видеосъемке, а также для мониторинга инфраструктурных объектов и в сельском хозяйстве.
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