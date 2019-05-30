В России

41 минуту назад

Особые экономические зоны в России не оправдали надежд

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#экономические зоны
Особые экономические зоны (ОЭЗ), статус которых выражается в льготных налоговых или таможенных условиях, так и не смогли стать драйверами роста российской экономики, как предполагалось при их создании. Такие данные следуют из бюллетеня Счетной палаты за май, сообщают «Известия».

По данным контрольного ведомства, 80% продукции, произведенной на территории ОЭЗ, реализуется на внутреннем рынке, а не на экспортном. При этом ее аналоги выпускаются и другими российскими предприятиями.

В соответствии с законом зоны создаются в целях развития высокотехнологичных отраслей экономики и разработки новой продукции. Однако, как показал анализ ввезенного в ОЭЗ оборудования, оно предназначено для производства типовых изделий вроде стройматериалов, шин и фармацевтической продукции. Это не отвечало основным задачам.

В итоге аудиторы пришли к выводу, что компании пользуются режимами ОЭЗ не столько ради социально-экономического развития, что предусматривается соглашением о регистрации, сколько для минимизации собственных налогов.

Как отмечают эксперты, подобные зоны регулярно подвергаются критике на протяжении последних лет, однако принципиально в их практиках ничего не меняется. По мнению специалистов, это связано с невостребованностью у бизнеса других функций ОЭЗ, кроме снижения налогов. 


110
#экономические зоны

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