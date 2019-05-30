Происшествия

50 минут назад

Ночная погоня на проспекте Победы: угонщик пытался скрыться на чужом авто

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#Угон #погоня #полиция
Ночная погоня на проспекте Победы: угонщик пытался скрыться на чужом авто

Правда, в разгар погони автомобиль злоумышленника неожиданно заглох.

Сотрудники полиции сегодня ближе к утру задержали угонщика автомобиля, который на ворованной машине пытался скрыться от преследования.

В пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области подтвердили эту информацию. Как сообщила GOROD48 начальник пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области Наталья Маслакова, злоумышленник похитил автомобиль «Нива Урбан» на улице Вермишева, но вскоре попал в поле зрения сотрудников ДПС.

Видимо, угонщик нервничал, поэтому на проспекте Победы проехал под запрещающий знак («кирпич»), чем привлек внимание сотрудников автоинспекции, попытавшихся остановить машину за нарушения правил дорожного движения. Понимая, чем грозит ему встреча со стражами правопорядка, водитель чужого автомобиля попытался скрыться во дворах – началась погоня.

На «Ниве» злоумышленник специально выбирал сложные для проезда маршруты, перескакивал через бордюры и т.д. По информации GOROD48, задержать угонщика помогло качество отечественного автопрома: в какой-то момент «Нива»… просто заглохла.

Наталья Маслакова добавила, что задержанный 1984 г.р., ранее неоднократно был судим за различные преступления. По сведениям нашей редакции, мужчина является уроженцем Чаплыгина и может быть причастен к другим эпизодам связанным с кражами авто, причем предпочитал он именно «Нивы». Сейчас полицейские проверяют его причастность еще, минимум, к трем эпизодам похожих преступлений.


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#Угон #погоня #полиция

Комментарии (7)

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Гость

8 минут назад
Когда вы в действительности займитесь начными гонщиками с ревущими моторами по городу? Ведь едите пример ; по проспекту а слышно в половине города. Или у вас в ушах береги? Или заняты более важными делами ( знаки старожить кто проехал на кирпич)?
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.

18 минут назад
Начальник пресс-службы,, Начальник Отдела информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области полковник внутренней службы Наталья Николаевна Маслакова
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Дерзкий помчались они за наживой

18 минут назад
Не будь наивным, проезд под кирпич это лишение и повод поживиться, а не то о чем ты говоришь. Наши блюстители уже давно блюстят выборочно... И развороты через две сплошные и проезд на красный и езда по встречке владельцев лексусов и меренов с блатными номерами почему то не интересуют наших блюстителей, а вот с простолюдинов можно драть в три шкуры, поэтому и за нивой погнались.... Увы
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Житель

25 минут назад
На 10 мкр.там цыгане живут и воруют все подряд,гоняют на раздолбаной ваз 2107 обдолбаные в сраку
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Начальник пресс-службы,

34 минуты назад
Акуеть!Ментовская зп,выслуга и льготная пенсия.Да и звание,походу,майор или подпол.За что?Я в акуе.
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МИРОТВОРЕЦ

34 минуты назад
слава липецкому гибдд ........
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дерзкий

38 минут назад
Молодцы наши гаишники!какие они чуткие и внимательные!увидели нарушение!и помчались рискуя своей жизнью!всё-таки смотрят за порядком!ещё раз молодцы!
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