Ночная погоня на проспекте Победы: угонщик пытался скрыться на чужом авто

Правда, в разгар погони автомобиль злоумышленника неожиданно заглох.

Сотрудники полиции сегодня ближе к утру задержали угонщика автомобиля, который на ворованной машине пытался скрыться от преследования.

В пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области подтвердили эту информацию. Как сообщила GOROD48 начальник пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области Наталья Маслакова, злоумышленник похитил автомобиль «Нива Урбан» на улице Вермишева, но вскоре попал в поле зрения сотрудников ДПС.

Видимо, угонщик нервничал, поэтому на проспекте Победы проехал под запрещающий знак («кирпич»), чем привлек внимание сотрудников автоинспекции, попытавшихся остановить машину за нарушения правил дорожного движения. Понимая, чем грозит ему встреча со стражами правопорядка, водитель чужого автомобиля попытался скрыться во дворах – началась погоня.

На «Ниве» злоумышленник специально выбирал сложные для проезда маршруты, перескакивал через бордюры и т.д. По информации GOROD48, задержать угонщика помогло качество отечественного автопрома: в какой-то момент «Нива»… просто заглохла.

Наталья Маслакова добавила, что задержанный 1984 г.р., ранее неоднократно был судим за различные преступления. По сведениям нашей редакции, мужчина является уроженцем Чаплыгина и может быть причастен к другим эпизодам связанным с кражами авто, причем предпочитал он именно «Нивы». Сейчас полицейские проверяют его причастность еще, минимум, к трем эпизодам похожих преступлений.



