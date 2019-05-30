Укравший бутылку водки липчанин обвинил в преступлении… продавцов магазина!

Вор был уверен, что действовал в общественных интересах.

Липецкий районный суд привлек к уголовной ответственности грабителя, пытавшегося в состоянии опьянения похитить бутылку водки. Примечательно, что вор, как говорится, максимально способствовал раскрытию преступления.



Поводом для возбуждения уголовного дела послужило телефонное сообщение… самого подсудимого в дежурную часть полиции с жалобой на продавца магазина «Красное&Белое» в деревне Копцевы Хутора!



Вечером 27 декабря прошлого года местный житель, уже находившийся в состоянии алкогольного опьянения, зашел в магазин, взял с витрины поллитровую бутылку водки «Крепкие думки» ценой в 200 рублей, положил ее в сумку, а после подошел к администратору магазина и, матерясь, поставил того в известность о краже указанного им товара! Вор заявил, что отказывается оплачивать краденое ввиду небрежного отношения персонала магазина к обеспечению сохранности товарно-материальных ценностей. Впрочем, уйти из магазина с ворованным товаром ему не удалось: администратор закрыл перед его носом антивандальную решетку на входных дверях и предупредил, что вызовет руководство магазина в случае неоплаты товара. Однако «народный контролер» не отреагировал на предупреждения и попытался прорваться с украденной им бутылкой через трех работников и запертые двери. Упавший в ходе потасовки с запястья руки вора пакет с похищенным один из продавцов тут же занес в подсобку. Однако злоумышленник не успокаивался: он позвонил в отдел полиции и сообщил, что ему не возвращают его сумку!



Однако участковый уполномоченный почему-то составил в отношении подозреваемого в краже отказное постановление, не найдя в его действиях признаков состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 161 УК РФ («покушение на грабеж, которое не было доведено до конца по независящим от лица обстоятельствам»). Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, все упущения работы участкового были устранены лишь надзирающим прокурором: он изъял видеозапись событий, из которой следовало, что находившийся в состоянии алкогольного опьянения заявитель отказался оплачивать взятое с витрины спиртное, оказав активное сопротивление сотрудникам магазина.



По требованию прокурора полиция возбудила уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч. 1 ст. 161 УК РФ. Злоумышленник признал свою вину в совершенном преступлении лишь на завершающей стадии предварительного расследования. После заглаживания вреда, причиненный преступлением, с согласия участников процесса, суд прекратил уголовное дело в отношении грабителя по нереабилитирующим основаниям - в связи с примирением сторон.