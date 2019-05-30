Общество
сегодня, 12:14
В платья-клумбы наряжают становлянские скульптуры
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Многострадальные барышни, которые не раз подвергались нападениям вандалов, в Становом стали элементами клумб
«Сотрудники Становлянского сельского поселения надевают на барышень необычный цветочный наряд. Композиции, установленные вдоль улицы Становлянской в райцентре, будут еще более привлекательными», говорится в сообществе «ВКонтакте» «Становлянская-Газета Звезда»
Скульптуры дам на улице Становлянской ранее были привлекательны для вандалов.
Фото: vk.com/wall305717435_5236
Скульптуры дам на улице Становлянской ранее были привлекательны для вандалов.
Фото: vk.com/wall305717435_5236
3 452
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