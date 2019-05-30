Общество

сегодня, 12:14

В платья-клумбы наряжают становлянские скульптуры

3 452
#скульптуры #Становое
1
В платья-клумбы наряжают становлянские скульптуры

Многострадальные барышни, которые не раз подвергались нападениям вандалов, в Становом стали элементами клумб

«Сотрудники Становлянского сельского поселения надевают на барышень необычный цветочный наряд. Композиции, установленные вдоль улицы Становлянской в райцентре, будут еще более привлекательными», говорится в сообществе «ВКонтакте» «Становлянская-Газета Звезда» 

Скульптуры дам на улице Становлянской ранее были привлекательны для вандалов

Фото: vk.com/wall305717435_5236

3 452
#скульптуры #Становое
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Я ТАМ БЫЛ

49 минут назад
В прошлом году.Вот молодцы.Как в Вас красиво.Здоровья и успехов.
ответить

Губерния

55 минут назад
Товарищ Сухов, с языка снял.
ответить

Товарищ Сухов

сегодня, 12:30
Напоминает Саида, закопанного по шею в песок....
ответить

Еще в рубрике

Ираида Тихонова поклялась защищать права человека
#омбудсмен
1
Ираида Тихонова поклялась защищать права человека

4 минуты назад

Общество
Юрий Божко стал уполномоченным по защите прав предпринимателей в Липецкой области
#Юрий Божко
9
Юрий Божко стал уполномоченным по защите прав предпринимателей в Липецкой области

16 минут назад

Общество
В Липецке заасфальтировали дороги на двух улицах
#ремонт #дорога
8
В Липецке заасфальтировали дороги на двух улицах

сегодня, 12:03

Общество
В Елецком районе обсудили проблемы цыган
#цыгане
В Елецком районе обсудили проблемы цыган

сегодня, 10:54

Общество
2 и 6 июня в Липецке ограничат продажу спиртного
#алкоголь #митинг
6
2 и 6 июня в Липецке ограничат продажу спиртного

сегодня, 10:48

Общество
О киоске, торгующем «фанфуриками», проверяющим рассказал «Фантомас»
#Алкоголь #киоск #контрафакт
21
О киоске, торгующем «фанфуриками», проверяющим рассказал «Фантомас»

сегодня, 10:27

Общество