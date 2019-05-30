Происшествия
25 минут назад
«Деньги ушли в Липецкую область»
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Липецкие мошенники работают с размахом
Как сообщает курское издание «Эхо недели», «вечером в квартире 59-летней горожанки зазвонил телефон. Тихий мужской голос слезно молил маму о помощи. Якобы его задержали сотрудники полиции, а в машине обнаружили запрещенные вещества.
Затем разговор продолжил «следователь». Он рассказал, как можно спасти сына от уголовной ответственности - перечислить некую сумму для подкупа свидетелей. Горожанка безоговорочно согласилась и тут же направилась к ближайшему банкомату. Пока женщина, исполняла поручения «следователя», он все время был с ней на связи, связаться с сыном не было возможности. Когда пенсионерка перечислила около 25 тысяч рублей, «страж закона» сказал, что в скором времени они отпустят задержанного из полиции.
Прождав несколько минут, горожанка сама позвонила сыну и узнала, что ни в какие неприятности он не попадал.
Возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса (мошенничество). Установлено, что денежные средства ушли в Липецкую область».
Напомним, звонки мошенников из Липецкой области часто раздаются в разных регионах России – от Калининграда до Камчатки. Сводки происшествий региональных управлений МВД пестрят сообщениями об этом. Буквально на днях белгородские полицейские посетили Липецк с целью ареста телефонного мошенника орудовавшего на Белгородчине, причем по классической схеме: «Мам, у меня проблемы…»
Фото: lentachel.ru
Затем разговор продолжил «следователь». Он рассказал, как можно спасти сына от уголовной ответственности - перечислить некую сумму для подкупа свидетелей. Горожанка безоговорочно согласилась и тут же направилась к ближайшему банкомату. Пока женщина, исполняла поручения «следователя», он все время был с ней на связи, связаться с сыном не было возможности. Когда пенсионерка перечислила около 25 тысяч рублей, «страж закона» сказал, что в скором времени они отпустят задержанного из полиции.
Прождав несколько минут, горожанка сама позвонила сыну и узнала, что ни в какие неприятности он не попадал.
Возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса (мошенничество). Установлено, что денежные средства ушли в Липецкую область».
Напомним, звонки мошенников из Липецкой области часто раздаются в разных регионах России – от Калининграда до Камчатки. Сводки происшествий региональных управлений МВД пестрят сообщениями об этом. Буквально на днях белгородские полицейские посетили Липецк с целью ареста телефонного мошенника орудовавшего на Белгородчине, причем по классической схеме: «Мам, у меня проблемы…»
Фото: lentachel.ru
1 359
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