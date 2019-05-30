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2 и 6 июня в Липецке ограничат продажу спиртного

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#алкоголь #митинг
2 и 6 июня в Липецке ограничат продажу спиртного

2 и 6 июня в Липецке пройдут митинги, в соответствии с федеральным законодательством в местах их проведения торговля алкоголем будет ограничена. 

Как сообщает пресс-служба мэрии, 2 июня митинг пройдет на улице Ворошилова, 3 (Территория общественного пространства). Заявленная численность - 1000 человек. Время проведения – с 14.00 до 18.00.

6 июня с 09.30 до 11.30 еще один митинг пройдет на улице Неделина возле памятника Александру Пушкину.

В соответствии с законом «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» розничная продажа алкоголя не допускается в местах массового скопления граждан. 


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#алкоголь #митинг

Комментарии (4)

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Сеня

10 секунд назад
Ой дебиилыы!!!
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местная

9 минут назад
Вы бы не только в магазинах приостанавливали, но и в других заведения.. кафе, пивнухах и тд...
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Всем придут

13 минут назад
На митинг ! Уже заряженные. Как трезвым митинговать?
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Ворчун

16 минут назад
А мне по барабану я с самогоном приду
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