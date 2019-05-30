2 и 6 июня в Липецке ограничат продажу спиртного

2 и 6 июня в Липецке пройдут митинги, в соответствии с федеральным законодательством в местах их проведения торговля алкоголем будет ограничена.

Как сообщает пресс-служба мэрии, 2 июня митинг пройдет на улице Ворошилова, 3 (Территория общественного пространства). Заявленная численность - 1000 человек. Время проведения – с 14.00 до 18.00.

6 июня с 09.30 до 11.30 еще один митинг пройдет на улице Неделина возле памятника Александру Пушкину.

В соответствии с законом «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» розничная продажа алкоголя не допускается в местах массового скопления граждан.