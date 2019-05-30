сегодня, 09:13
В День России на Городище развернут тридцатиметровый триколор
Подготовку к празднованию Дня России обсудили в администрации города. Как сообщает пресс-служба мэрии, эпицентром торжества станет общественное пространство «Городище». Предполагается, что 12 июня здесь соберутся три тысячи человек. В их числе представители политических партий, общественных организаций, бизнес-сообщества, активные липчане. Также к участию приглашаются жители и гости города.
По традиции кульминацией программы станет церемония вручения паспортов. В этом году главный документ получат не 12, а 14 юных липчан, отличившихся в учёбе, спорте, творчестве или общественной деятельности. Также восемь жителей города и региона получат государственные и областные награды.
Затем на «Городище» пройдет концерт лучших артистов Липецкой области. Здесь же будут работать интерактивные площадки. Кроме того, возле сцены развернут огромный флаг России (полотнище размером 30 на 3,5 метра). Вечером празднование Дня России продолжится в районах Липецка.
Наступи
Шабаш едерастовских бесов на
И вверх дебилизма-
А что это за праздник-12 июня?
А на этом с позволения
Гость
история всегда повторяется
демократия была только в СССР
В натуре
Не понял