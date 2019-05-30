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В День России на Городище развернут тридцатиметровый триколор

17 433
#День России
В День России на Городище развернут тридцатиметровый триколор

Подготовку к празднованию Дня России обсудили в администрации города. Как сообщает пресс-служба мэрии, эпицентром торжества станет общественное пространство «Городище». Предполагается, что 12 июня здесь соберутся три тысячи человек. В их числе представители политических партий, общественных организаций, бизнес-сообщества, активные липчане. Также к участию приглашаются жители и гости города.  

Для обеспечения безопасности собравшихся по периметру территории установят ограждение и оборудуют два входа с рамками металлодетекторов. Торжественный митинг начнется в 11:00 с поднятия флага страны руководителями города и региона под сопровождение гимна Российской Федерации. Его исполнят артисты ансамбля «Казаки России».  

По традиции кульминацией программы станет церемония вручения паспортов. В этом году главный документ получат не 12, а 14 юных липчан, отличившихся в учёбе, спорте, творчестве или общественной деятельности. Также восемь жителей города и региона получат государственные и областные награды.  

Затем на «Городище» пройдет концерт лучших артистов Липецкой области. Здесь же будут работать интерактивные площадки. Кроме того, возле сцены развернут огромный флаг России (полотнище размером 30 на 3,5 метра). Вечером празднование Дня России продолжится в районах Липецка. 
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#День России

Комментарии (17)

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Наступи

13 минут назад
Путину на горло, задави козла ногой !.
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Шабаш едерастовских бесов на

20 минут назад
гордище-12 июня. Будет очень сильный запах серы.
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И вверх дебилизма-

21 минуту назад
ансамбль "Казаки России" из Липецка. С таким же успехом могли выступать " Чукчи России". Ни тех, ни других отрадясь у нас не было. Идиоты.
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А что это за праздник-12 июня?

23 минуты назад
Это когда пьяный Борух Эльцин указ подписал о независимости РФ от СССР. Вы чего празднуете долбодятлы едерастовские-начало конца великой державы и наступление эры воровской власти? Дебилы.
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А на этом с позволения

25 минут назад
сказать городище-туалеты хоть сделали. Или едерасты в экстазе опять всё обоссут и обосрут когда флаг растягивать будут.
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Гость

29 минут назад
Знаю лишь один флаг, флаг весёлого Роджера))) е хо хо и бутылка рому)))
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история всегда повторяется

30 минут назад
скоро народ поднимет красный флаг над Кремлем и с диктатурой олигархии и врагов народа будет покончено.
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демократия была только в СССР

32 минуты назад
* металлодетекторов нет и милиция не вооружена до зубов , нет свор наемников из Нацгвардии и прочего репрессивного аппарата как в Родезии и странах с репрессивными режимами
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В натуре

38 минут назад
Эти Бесы ,уже не знают как использовать это днище * мысли.Епашут там все что не попадя- олигофрены едросовские.
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Не понял

42 минуты назад
А площадь Петра уже не в почете? Или как козлам на лугу собраться круче,для властьимущих?
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