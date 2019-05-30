В День России на Городище развернут тридцатиметровый триколор

Подготовку к празднованию Дня России обсудили в администрации города. Как сообщает пресс-служба мэрии, эпицентром торжества станет общественное пространство «Городище». Предполагается, что 12 июня здесь соберутся три тысячи человек. В их числе представители политических партий, общественных организаций, бизнес-сообщества, активные липчане. Также к участию приглашаются жители и гости города.

Для обеспечения безопасности собравшихся по периметру территории установят ограждение и оборудуют два входа с рамками металлодетекторов. Торжественный митинг начнется в 11:00 с поднятия флага страны руководителями города и региона под сопровождение гимна Российской Федерации. Его исполнят артисты ансамбля «Казаки России».



По традиции кульминацией программы станет церемония вручения паспортов. В этом году главный документ получат не 12, а 14 юных липчан, отличившихся в учёбе, спорте, творчестве или общественной деятельности. Также восемь жителей города и региона получат государственные и областные награды.



Затем на «Городище» пройдет концерт лучших артистов Липецкой области. Здесь же будут работать интерактивные площадки. Кроме того, возле сцены развернут огромный флаг России (полотнище размером 30 на 3,5 метра). Вечером празднование Дня России продолжится в районах Липецка.

