ГЛОБУС ГРУПП попала в Национальный реестр лучших организаций строительной индустрии России

Компания «ГЛОБУС ГРУПП» включена в Национальный реестр «Ведущие организации строительной индустрии России – 2018». Этот список традиционно формируется из организаций и предприятий, занимающих лидирующие позиции в сфере строительной индустрии своего региона.

Основными условиями компании, для попадания этот список, являются такие качества как: социальная ответственность, внесение наибольшего позитивного вклада в социально-экономическое развитие территории, внедрение новаций в своей деятельности и применение новых организационных, технических и управленческих методик в своей деятельности.

Компания «ГЛОБУС ГРУПП» стала участником Национального реестра по инициативе Администрации города Липецка. Включение организации в Реестр означает признание её одним из лидеров строительной отрасли, Липецкой области в частности и России в целом.

Целью формирования реестра является создание единого общедоступного информационного ресурса по организациям строительной отрасли, деятельность которых вносит позитивный вклад в общее социально-экономическое развитие своего региона.



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