Погода в Липецке

17 минут назад

В Липецкой области сухо и до +31

75
#жара
В Липецкой области сухо и до +31

В ближайшие трое суток территория Липецкой области останется во власти антициклона. Однако днем 31 мая и 1 июня отдаленное влияние на погоду в регионе окажут фронты циклона, проходящего по северу Европейской территории России — они принесут местами кратковременные дожди и грозы. 

Среднесуточные температуры воздуха составят 20-23 градуса тепла, что на 4-7 градусов выше климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 мая в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 6-11 м/сек. Температура ночью от 12 до 17 градусов тепла, днем составит от 26 до 31 градусов тепла.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 14 до 16 градусов тепла, днем - от 28 до 30 градусов тепла.

День 30 мая стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +33 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1990 году – 2 градуса тепла.

75
#жара

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