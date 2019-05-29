В Липецкой области сухо и до +31

В ближайшие трое суток территория Липецкой области останется во власти антициклона. Однако днем 31 мая и 1 июня отдаленное влияние на погоду в регионе окажут фронты циклона, проходящего по северу Европейской территории России — они принесут местами кратковременные дожди и грозы.

Среднесуточные температуры воздуха составят 20-23 градуса тепла, что на 4-7 градусов выше климатической нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 мая в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 6-11 м/сек. Температура ночью от 12 до 17 градусов тепла, днем составит от 26 до 31 градусов тепла.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 14 до 16 градусов тепла, днем - от 28 до 30 градусов тепла.



День 30 мая стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +33 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1990 году – 2 градуса тепла.



