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Ежегодный велопарад собрал около 2000 участников

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#велопарад #спорт
Ежегодный велопарад собрал около 2000 участников

В эту субботу 25 мая в Липецке прошел ежегодный велопарад в рамках Всероссийского Велопарада.

Каждый год около 100 городов страны проводят велопарад в поддержку велодвижения по всей России. В Липецке велопарад проходит уже 4 год, и каждый раз мероприятие становится масштабным событием для всех велосипедистов и людей, ведущих активный образ жизни.

В этом году велопарад снова получил поддержку от Тинькофф Банка, который поддерживает велосипедистов и велоспорт, и спорт в целом. Тинькофф Банк выступил титульным спонсором велопарада, что позволило сделать велопарад еще более масштабным и ярким.

Велопарад прошел по центральным улицам города: велосипедисты и роллеры проехали по маршруту длиной в 9 километров.

Семьи с детьми, молодые пары, парни и девушки, люди старшего возраста – велопарад объединил всех, независимо от спортивной подготовки и возраста его участников. Участники получили на память стикеры, флажки, браслеты и другие сувениры с символикой велопарада.

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Несмотря на погоду – сильный ливень – Липецкий ВЕЛОДЕНЬ Тинькофф, собрал около 2000 участников, снова став одним из крупнейших спортивно-массовых событий города. Велосипед – это круто, современно, спортивно, и большое количество участников говорит о потенциале города к развитию велодвижения и велосреды.

Велопарад состоялся при поддержке Департамента по физической культуре и спорту города Липецк и Управления физической культуры и спорта Липецкой области.

Официальный фоторепортаж с велопарада смотрите в официальной группе Вконтакте: https://vk.com/ilovevelo_den

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АО «Тинькофф Банк», лицензия № 2673

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#велопарад #спорт

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