Двое полицейских попали под уголовное дело за фальсификацию наркопреступления

Прокуратура Липецкой области в ходе изучения уголовного дел мужчины, обвиненного в незаконном хранении 34,7 г марихуаны, установила, что в действительности пакет с наркотиком ему был передан участковым уполномоченным, который попросил таким образом оказать помощь в улучшении показателей по раскрываемости наркопреступлений.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, по договорённости с участковым добровольный помощник был доставлен в территориальный отдел полиции якобы за совершённое им административное правонарушение, где в присутствии понятых у него изъяли наркотик.



Для правдоподобности другой сотрудник полиции договорился с некой гражданкой, которая подтвердила факт правонарушения.



Несмотря на тщательную подготовку, фальсификация обнаружилась.



Материалы проверки были направлены прокуратурой в следственные органы, и в отношении обоих полицейских возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан).



- В случае если вина сотрудников полиции будет доказана их уволят из органов внутренних дел, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

