Происшествия

48 минут назад

Двое полицейских попали под уголовное дело за фальсификацию наркопреступления

6 684
#превышение служебных полномочий
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Двое полицейских попали под уголовное дело за фальсификацию наркопреступления

Прокуратура Липецкой области в ходе изучения уголовного дел мужчины, обвиненного в незаконном хранении 34,7 г марихуаны, установила, что в действительности пакет с наркотиком ему был передан участковым уполномоченным, который попросил таким образом оказать помощь в улучшении показателей по раскрываемости наркопреступлений.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, по договорённости с участковым добровольный помощник был доставлен в территориальный отдел полиции якобы за совершённое  им административное правонарушение, где в присутствии понятых у него изъяли наркотик.

Для правдоподобности другой сотрудник полиции договорился с некой гражданкой, которая подтвердила факт правонарушения.

Несмотря на тщательную подготовку, фальсификация обнаружилась.

Материалы проверки  были направлены прокуратурой в следственные органы, и в отношении обоих полицейских возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан).

- В случае если вина сотрудников полиции будет доказана их уволят из органов внутренних дел, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
6 684
#превышение служебных полномочий
1

Комментарии (6)

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сосед с опытной

8 минут назад
никогда такого не было и вот опять
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Норот

26 минут назад
На бутылку правосудия обоих.
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Мусара,васче,

27 минут назад
Папутали берега
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Когда этот

29 минут назад
беспредел был?
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Чаплыгин

30 минут назад
это по нашему
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Че за отдел,

30 минут назад
Че за сотрудники?
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