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В деле липецких станкостроителей появился еще один эпизод

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#хищение
В деле липецких станкостроителей появился еще один эпизод

По материалам проверки, проведенной прокуратурой области, УМВД России по Липецкой области возбуждено и расследуется уголовное дело о хищении группой лиц из числа руководства 000 «Интермаш» 119 миллионов рублей из федерального бюджета.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, предприятию в рамках государственной программы по импортозамещению была выделена из федерального бюджета субсидия в 119 миллионов рублей. Деньги предназначались на компенсацию затрат на производство и реализацию покупателям пилотных партий современных металлообрабатывающих центров с программным управлением в количестве 30 единиц.

Однако обществом были представлены фиктивные документы о поставке этого оборудования одной из московских фирм. Фактически станки компанией не изготавливались, так на момент их реализации производство станков на предприятии еще не началось.

- Это дополнительный эпизод в деле о мошенничестве, по которому проходит «Липецкое станкостроительное предприятие», - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

Напомним, что в марте этого года Главное следственное управление ГУ МВД по Москве по заявлению АО «Станкопром», входящего в госкорпорацию «Ростех», возбудило дело о мошенничестве в особо крупном размере. По данным газеты «Коммерсант», компания выделила «Липецкому станкостроительному предприятию» несколько сотен миллионов рублей на замену устаревших станков в рамках целевой федеральной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», а там заключили ряд договоров на поставку с местным ООО «Интермаш». По версии следствия, руководство двух предприятий вступило в преступный сговор и на «Липецкое станкостроительное предприятие» были поставлены бывшие в употреблении станки. 

26  марта Тверской районный суд Москвы заключил под стражу основных совладельцев АО «Липецкое станкостроительное предприятие» Владимира и Кирилла Петровых. Оба были арестованы на два месяца.

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#хищение

Комментарии (5)

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Юпитер

2 минуты назад
какая СКОТОБАЗА , выделяла из "бюджета субсидия в 119 миллионов рублей" ?
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Око

3 минуты назад
Шулики Мулики. Покусились на БЮДЖЕТ, кто-то сядет, кто-то нет.
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Kot Begemot

10 минут назад
Петровы-2?
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Петровы

14 минут назад
О ком речь то
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Чип

20 минут назад
Переводите деньги на мой счёт, я скажу что получил эти станки , но они сгорели.
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