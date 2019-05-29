В деле липецких станкостроителей появился еще один эпизод

По материалам проверки, проведенной прокуратурой области, УМВД России по Липецкой области возбуждено и расследуется уголовное дело о хищении группой лиц из числа руководства 000 «Интермаш» 119 миллионов рублей из федерального бюджета.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, предприятию в рамках государственной программы по импортозамещению была выделена из федерального бюджета субсидия в 119 миллионов рублей. Деньги предназначались на компенсацию затрат на производство и реализацию покупателям пилотных партий современных металлообрабатывающих центров с программным управлением в количестве 30 единиц.

Однако обществом были представлены фиктивные документы о поставке этого оборудования одной из московских фирм. Фактически станки компанией не изготавливались, так на момент их реализации производство станков на предприятии еще не началось.

- Это дополнительный эпизод в деле о мошенничестве, по которому проходит «Липецкое станкостроительное предприятие» , - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

Напомним, что в марте этого года Главное следственное управление ГУ МВД по Москве по заявлению АО «Станкопром», входящего в госкорпорацию «Ростех», возбудило дело о мошенничестве в особо крупном размере. По данным газеты «Коммерсант» , компания выделила «Липецкому станкостроительному предприятию» несколько сотен миллионов рублей на замену устаревших станков в рамках целевой федеральной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», а там заключили ряд договоров на поставку с местным ООО «Интермаш». По версии следствия, руководство двух предприятий вступило в преступный сговор и на «Липецкое станкостроительное предприятие» были поставлены бывшие в употреблении станки.

26 марта Тверской районный суд Москвы заключил под стражу основных совладельцев АО «Липецкое станкостроительное предприятие» Владимира и Кирилла Петровых. Оба были арестованы на два месяца.