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Доцент кафедры философии получил от заочников 14 000 рублей взятки
Следственным отделом по Правобережному округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении доцента кафедры одного из высших учебных заведений областного центра, подозреваемого в получении взятки.
В ходе расследования уголовного дела подозреваемый вину в совершении преступления признал и раскаялся в содеянном. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.
Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.
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