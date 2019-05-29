Происшествия

сегодня, 11:27

Доцент кафедры философии получил от заочников 14 000 рублей взятки

21 1854
#взятка
Доцент кафедры философии получил от заочников 14 000 рублей взятки

Следственным отделом по Правобережному округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении доцента кафедры одного из высших учебных заведений областного центра, подозреваемого в получении взятки.

По версии следствия, днем 27 мая доцент кафедры философии, социологии и теологии одного из вузов города Липецка, получил от студентов 14 тысяч рублей. За эти деньги доцент должен был выставить студентам-заочникам  зачеты по дисциплине «Культурология».

В ходе расследования уголовного дела подозреваемый вину в совершении преступления признал и раскаялся в содеянном. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.


21 1854
#взятка

Комментарии (21)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Наталья

4 минуты назад
Заочников молчали бы лучше. Ничего не знают и преподавателю даже по 500р зажали. Ведь это от всей группы дали. Теперь пусть сдают по три раза эту культурологию. Честные нашлись. Вон власти млрд воруют деньги народные и им ничего. Этих заочников пусть препода как следует спрашивают на экзамене. Этого философа жаль. С подлецами связался.
ответить

Владимир

8 минут назад
город48 вы такой никчемный сайт, в каких-то новостях комментарии можно писать всем кому не лень и получается скопище вылитого говна, а в других новостях, например о том, что администрация области окажет помощь оператору в доминикане, комментировать могуть только зарегистрированные пользователи. В итоге получается что в комментах на сайте трэш и угар, читать не возможно. Вы специально где-то разжигаете, а где про администрацию, то страшно ? Давно пора сделать , чтобы только зарегистрированные пользователи могли комментировать, но вам же этого не надо...черти...
ответить

Жаль доцента

11 минут назад
На такие предметы, как культурология, философия и т.д. у студентов нет ни времени, ни желания, тем более у заочников. Скорее всего, студенты сами вынудили доцента принять "презент" разговорами и жалобами на отсутствие времени. Сами же и сдали препода
ответить

Тоже сумма

13 минут назад
Понимаю в мешках бы нашли ?!
ответить

100%

13 минут назад
Читай статью выше
ответить

77777

19 минут назад
14000 руб.!? Разве это взятка?! Это --милостыня нищему. Может все-таки 140000 руб. Или к примеру- 1400000-- это тоже мелочь. Но звучит как-то солиднее, А то 14 тыс. руб-- это скорее фейк от город48!!!!!
ответить

Это я

22 минуты назад
Хоть намекните, это- Витя?
ответить

Чип

23 минуты назад
Он философски подошёл к этому вопросу, не мог взять ведь дают, надо брать , бьют надо бежать. Какая стотья, я бы с каждого бездаря, по сотке и на Кипр.
ответить

Джой

24 минуты назад
Господи, в медицинском берут деньги за зачеты и экзамены!. А потом эти олухи будут людей калечить! Вот где надо жестоко наказывать!
ответить

Вопрос

31 минуту назад
Интересно, а теологию (Богословие) преподают те же Фигуранты, которые учили нас когда-то научному атеизму?
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Руководителей липецкой фирмы обвиняют в хищении из бюджета 119 миллионов рублей
#хищение
5
Руководителей липецкой фирмы обвиняют в хищении из бюджета 119 миллионов рублей

сегодня, 11:39

Происшествия
Водитель мопеда погиб в Грязях после столкновения с иномаркой
#авария #ДТП
9
Водитель мопеда погиб в Грязях после столкновения с иномаркой

сегодня, 09:35

Происшествия
На улице Терешковой украли крышки от канализационных люков
#кража
18
На улице Терешковой украли крышки от канализационных люков

сегодня, 09:08

Происшествия
Школьник украл поздней ночью велосипед от магазина
#кража
14
Школьник украл поздней ночью велосипед от магазина

сегодня, 09:03

Происшествия
На складе в Липецке сгорели пластиковые бутылки
#пожар
22
На складе в Липецке сгорели пластиковые бутылки

вчера, 21:36

Происшествия
На руках у липчан более 42 тысяч единиц оружия
#оружие
27
На руках у липчан более 42 тысяч единиц оружия

вчера, 17:27

Происшествия