Доцент кафедры философии получил от заочников 14 000 рублей взятки

Следственным отделом по Правобережному округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении доцента кафедры одного из высших учебных заведений областного центра, подозреваемого в получении взятки.

По версии следствия, днем 27 мая доцент кафедры философии, социологии и теологии одного из вузов города Липецка, получил от студентов 14 тысяч рублей. За эти деньги доцент должен был выставить студентам-заочникам зачеты по дисциплине «Культурология».



В ходе расследования уголовного дела подозреваемый вину в совершении преступления признал и раскаялся в содеянном. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.



Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.





