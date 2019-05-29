31 минуту назад
Стало известно примерное время начала тестирования сетей 5G в России
5 июня Госкомиссия по радиочастотам рассмотрит вопрос о выделении операторам частот в диапазоне 25–29,5 ГГц для тестирования сотовой связи 5G. Эксперты рассказали, когда может начаться тестирование и какое будет покрытие.
Однако обсуждаемый проект не подразумевает под собой использование частот 3,4–3,8 ГГц, без которых нельзя запустить полноценную сеть 5G. По словам экспертов, из-за этого при сквозном покрытии мегаполисов могут возникнуть проблемы.