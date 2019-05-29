На детской площадке мужчина избил и пытался задушить 11-летнего мальчика

В городе Новокузнецке Кемеровской области мужчина набросился на 11-летнего мальчика и нанес ему несколько ударов по лицу, а также пытался задушить.





– Мои дети 11 и 5 лет играли во дворе на детской площадке. Спустя некоторое время старший сын ушел в магазин за водой. Когда он вернулся, младший брат рассказал ему, что незнакомый мальчик выкинул в мусорку его мяч, – рассказала женщина.



Старший брат достал мяч, кинул его на асфальт, после чего мячик отскочил в велосипед незнакомого мальчика. Тот сел на двухколесный транспорт и уехал.



– Спустя несколько минут старшего сына за шею схватил мужчина лет 30-40, после чего нанес два кулаком в область носа и глаза. Младший сын рванул к окну в истерике, сообщил о происшедшем, в это время мужчина скрылся, – рассказала мать потерпевшего.



Мальчика увезли на "скорой помощи" в городскую больницу, где врачи оказали помощь ребенку и зафиксировали побои. Женщина просит местных жителей быть острожными, так как это может быть не последним нападением неизвестного на детей.



По данным издания VSE42.RU , инцидент произошел утром 25 мая. О происшествии в социальных сетях сообщила мама потерпевшего ребенка.– Мои дети 11 и 5 лет играли во дворе на детской площадке. Спустя некоторое время старший сын ушел в магазин за водой. Когда он вернулся, младший брат рассказал ему, что незнакомый мальчик выкинул в мусорку его мяч, – рассказала женщина.Старший брат достал мяч, кинул его на асфальт, после чего мячик отскочил в велосипед незнакомого мальчика. Тот сел на двухколесный транспорт и уехал.– Спустя несколько минут старшего сына за шею схватил мужчина лет 30-40, после чего нанес два кулаком в область носа и глаза. Младший сын рванул к окну в истерике, сообщил о происшедшем, в это время мужчина скрылся, – рассказала мать потерпевшего.Мальчика увезли на "скорой помощи" в городскую больницу, где врачи оказали помощь ребенку и зафиксировали побои. Женщина просит местных жителей быть острожными, так как это может быть не последним нападением неизвестного на детей.