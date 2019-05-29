В России

51 минуту назад

В России предложили запретить псевдопивные напитки

119

«Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка». Письмо с инициативой уже направлено в Минфин. 

Сейчас производители продают такие коктейли как пивные напитки, так как для них действует более низкий акциз. 

При этом, как пишут «Известия», потребителей нередко вводят в заблуждение. Производители выдают слабоалкогольную продукцию, которую производят с помощью этилового спирта и ароматических добавок, за пивные напитки натурального брожения. 

Представитель «Опоры России» пояснил, что запрет позволит очистить рынок от так называемой псевдопродукции. 

В Минфине обращение организации пообещали рассмотреть. 

Если предложение «Опоры России» будет принято, слабоалкогольные коктейли могут подорожать примерно на 40%. 
119

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

#мобильный интернет
Стало известно примерное время начала тестирования сетей 5G в России

31 минуту назад

В России
#побои
На детской площадке мужчина избил и пытался задушить 11-летнего мальчика

48 минут назад

В России
Роскачество рассказало, как выбрать настоящее мороженое
2
Роскачество рассказало, как выбрать настоящее мороженое

вчера, 18:53

В России
В РФ изменились правила обязательного медицинского страхования
В РФ изменились правила обязательного медицинского страхования

вчера, 18:48

В России
Приморец спас двух детей из горящей квартиры
1
Приморец спас двух детей из горящей квартиры

вчера, 18:41

В России
В Финском заливе погиб серфингист
В Финском заливе погиб серфингист

вчера, 18:34

В России