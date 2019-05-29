Общество

сегодня, 10:18

В Липецке продолжают ящиками выгребать из киосков контрафактный алкоголь

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#Алкоголь #киоск #контрафакт
В Липецке продолжают ящиками выгребать из киосков контрафактный алкоголь

На улице Неделина установлен новый рекорд – конфисковано 250 бутылок.

Вчера мы сообщали о том, что в киоске возле автобусной остановки «Переезд» обнаружили более ста бутылок поддельной водки и коньяка. Но этот рекорд продержался недолго.

Как сообщили в управлении потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области, в нестационарном торговом объекте на улице Неделина конфисковали 250 бутылок контрафактного алкоголя.

Спиртное продавали в киоске, причем на бутылках отсутствовали федеральные акцизные марки, а это в свою очередь свидетельствует о том, что о «левом» характере пойла были осведомлены и продавцы, и покупатели.

В управлении добавили, что предпринимателю грозит штраф как по ч.3 ст.14.17 КоАП РФ, так и по ч.4 ст. 15.12 КоАП РФ, ч.2 ст. 14.16 КоАП РФ, а общая сумма штрафов может превысить 500 тысяч рублей.

Фото liptorg-cp.ru



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#Алкоголь #киоск #контрафакт

Комментарии (10)

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Марфа

8 минут назад
На улице 4й Пятилетка,д.7 киоск Карасть,тоже фунфырики и никому дела нет.Всё вокруг мочой провоняло,ссут и день и ночь алкаши
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фонтамас

14 минут назад
индустриальная 2 киоск требуется чистка от паленки
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жорик-мажорик

22 минуты назад
Выпить хочется .зарплата растет только у гребаных чинуш да у членов едрисьни. а простому слесарю платят капейки
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Иван

28 минут назад
Во народ готовиться 11.06.19 обмывать нового мэра Липецка!
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ттт

30 минут назад
так пойло фальсифицированное или без акцизных марок? есть разница
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гость

33 минуты назад
НЕ ПАТРИОТ, машина в киоск не влезет чудик!
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Бухарин

35 минут назад
"Скворечник" Миши, гнилого чучмека, по адресу Студгородок, 25 "накройте"! Эта нерусская падаль потравила своим пойлом мнооого народу в округе! Он как "леваком", так и "фунфыриками" барыжит... К его "скворечнику" сразу грузовик подгоняйте... Рекорд в 250 пузырей будет побит, уверяю вас! Только, сдаётся мне, он кому-то "башляет"! Вряд ли его "разбомбят"! Давно уже эта бесстрашная гнида промышляет палёнкой! Ничего, сволочь нерусская, не боится!
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Пишите адреса

54 минуты назад
Они счас почитают и придут))) за бухлишком)
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Петрович

сегодня, 10:26
Необходимо срочно ликвидировать караван-сарай члена ЕР оглы на Гоголя.Травит людей второй десяток лет, наверно, партбилет выручает...
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НЕ ПАТРИОТ

сегодня, 10:22
Ребята... Как в липецких киосках торгуют левой водкой и фанфуриками, - вы не ящиками должны выгребать, а машинами!
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