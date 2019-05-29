В Липецке продолжают ящиками выгребать из киосков контрафактный алкоголь

На улице Неделина установлен новый рекорд – конфисковано 250 бутылок.

Вчера мы сообщали о том, что в киоске возле автобусной остановки «Переезд» обнаружили более ста бутылок поддельной водки и коньяка. Но этот рекорд продержался недолго.

Как сообщили в управлении потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области, в нестационарном торговом объекте на улице Неделина конфисковали 250 бутылок контрафактного алкоголя.

Спиртное продавали в киоске, причем на бутылках отсутствовали федеральные акцизные марки, а это в свою очередь свидетельствует о том, что о «левом» характере пойла были осведомлены и продавцы, и покупатели.

В управлении добавили, что предпринимателю грозит штраф как по ч.3 ст.14.17 КоАП РФ, так и по ч.4 ст. 15.12 КоАП РФ, ч.2 ст. 14.16 КоАП РФ, а общая сумма штрафов может превысить 500 тысяч рублей.



Фото liptorg-cp.ru