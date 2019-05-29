На улице Терешковой украли крышки от канализационных люков

25 мая на улице Терешковой украли четыре крышки от канализационных люков. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции задержаны предполагаемые участники преступления – 26-летний и 33-летний жители Липецка. Первый из них судим за мошенничество. Оба арестованы на время следствия.



В случае если вина подозреваемых будет доказана, санкция части 2 статьи 158 действующего Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража» предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы. Расследование проводит Отдел полиции № 8 УМВД России по г. Липецку.



