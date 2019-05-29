Происшествия
49 минут назад
На улице Терешковой украли крышки от канализационных люков
25 мая на улице Терешковой украли четыре крышки от канализационных люков. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции задержаны предполагаемые участники преступления – 26-летний и 33-летний жители Липецка. Первый из них судим за мошенничество. Оба арестованы на время следствия.
В случае если вина подозреваемых будет доказана, санкция части 2 статьи 158 действующего Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража» предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы. Расследование проводит Отдел полиции № 8 УМВД России по г. Липецку.
В случае если вина подозреваемых будет доказана, санкция части 2 статьи 158 действующего Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража» предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы. Расследование проводит Отдел полиции № 8 УМВД России по г. Липецку.
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