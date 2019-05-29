Происшествия

49 минут назад

На улице Терешковой украли крышки от канализационных люков

10 639
#кража
На улице Терешковой украли крышки от канализационных люков

25 мая на улице Терешковой украли четыре крышки от канализационных люков. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции задержаны предполагаемые участники преступления – 26-летний и 33-летний жители Липецка. Первый из них судим за мошенничество. Оба арестованы на время следствия.

В случае если вина подозреваемых будет доказана, санкция части 2 статьи 158 действующего Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража» предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы. Расследование проводит Отдел полиции № 8 УМВД России по г. Липецку.

10 639
#кража

Комментарии (10)

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Турист

4 минуты назад
Коля Наумов с вованом и антохой отработали
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Ты дура,

4 минуты назад
Мотя, туда могут угодить машины,люди.Этих уродов мочить надо.
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Овечка

12 минут назад
А почему нельзя наладить выпуск иных люков из другого материала? Пластик например, или композит какой.
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Ной

14 минут назад
Что твориться в гораде что будет дальше с нами люди идите работать чтобы не сидеть не париться за решоткай?!
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777

21 минуту назад
На Европейском Микр постоянно пропадают крышки может стоит вешать больше веб камер?
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Липчанин

27 минут назад
паша, у людей работы нет, чтобы денег зарабатывать нормально, поэтому и занимаются всякой ерундой.
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паша

31 минуту назад
у людей нет не ума не воображения - крышки люка воровать
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Мотя

32 минуты назад
Что-то круто с ними поступили! Убийцы и человекодавы сидят под подпиской. А эти за люки. Что-то тут не так. Директор издательского дома на Московской, 83, Игнатов присвоил 250 000 из гранта Медведева для детской газеты. И ничего! Сидит в кабинете. Потому, что это СМИ областной администрации
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Правда

36 минут назад
Возле бани заброшенной?
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Водила

38 минут назад
Это ни те ли два предприниматели цыганский национальности что не давно трубу газовую в корейском районе приобрели?
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