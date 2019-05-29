Общество

53 минуты назад

Зэ шоу маст гоу он!

7 751
#выборы
Зэ шоу маст гоу он!

В схватку за должность главы Липецка вмешался шоумен Тимур Иоселиани.

В полку претендентов на должность главы Липецка прибыло. Следом за безработным Александром Месяцем и заместителем главы Данкова Анатолием Ясенко документы в приемную комиссию Липецкого горсовета сдал 43-летний Тимур Иоселиани.

Тимур Иоселиани - педагог, юрист, руководитель школы «Английский 21 века». А также участник телешоу «Я могу». Кандидат в мэры обладает феноменальной памятью: в московской студии он пообещал запомнить всех 200 зрителей, а потом по фотографиям найти 10 людей, присутствующих в зале. Как говорят, в результате липчанин выиграл пари и 50 тысяч рублей, но позже один из участников шоу заявил о подставе.

Напомним, что в комиссию по выборам главы Липецка в 2015 году также подавал заявление шоумен Василий Шевяков. И действительно, какие выборы без шоу? Так что, как поет группа «Квин», шоу продолжается!

фото: 24smi.org

7 751
#выборы

Комментарии (7)

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...

18 минут назад
на выборы заявился шоумен с феноменальной памятью, а выберут шоуманьку свеклоголовую...
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Мотя

27 минут назад
Мой мэр- Уваркина. А губернатор- Артамонов! Одну я люблю из последних сил. А на другого надеюсь, что он выгонет, наконец, директора издательского дома на Московской, 83, Игнатова, угробившего все издания с ничтожными тиражами, уволившего около 20 неугодных сотрудников, присвоившего 250 000 рублей даже из гранта Медведева для детской газеты. Просто, Артамонову прессек и начальница управления по СМИ боятся докладывать
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100 проц

28 минут назад
Пройдет все равно Артурчик с ц.Рынка, он наиболее подходящий кандидат в этой клоунаде
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торговки рынка Центрального

30 минут назад
Когда диджей Артурчик выставит свою кандидатуру ?
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Артурчик

44 минуты назад
Вспоминается последняя победа народного мэра - все его проигравшие оппоненты в благодарность взлетели в 100 раз выше своей компетентности! История с продолжением? Но главный кандидат, как и положено, не суетится. Платье куплено, туфли - тоже.
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Виктор 2-28-14

46 минут назад
Шоу маст гоу он!.....Ограничит всё гондон...
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Блин горелый

48 минут назад
Не понял: "Зэ шоу маст гоу он!" - в Липецк приехал Виталий Мутко? Так и слышится его немецкий английский!
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