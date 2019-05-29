Зэ шоу маст гоу он!

В схватку за должность главы Липецка вмешался шоумен Тимур Иоселиани.

В полку претендентов на должность главы Липецка прибыло. Следом за безработным Александром Месяцем и заместителем главы Данкова Анатолием Ясенко документы в приемную комиссию Липецкого горсовета сдал 43-летний Тимур Иоселиани.



Тимур Иоселиани - педагог, юрист, руководитель школы «Английский 21 века». А также участник телешоу «Я могу». Кандидат в мэры обладает феноменальной памятью: в московской студии он пообещал запомнить всех 200 зрителей, а потом по фотографиям найти 10 людей, присутствующих в зале. Как говорят, в результате липчанин выиграл пари и 50 тысяч рублей, но позже один из участников шоу заявил о подставе.



Напомним, что в комиссию по выборам главы Липецка в 2015 году также подавал заявление шоумен Василий Шевяков. И действительно, какие выборы без шоу? Так что, как поет группа «Квин», шоу продолжается!



фото: 24smi.org

