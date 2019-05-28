Происшествия

11 минут назад

На складе в Липецке сгорели пластиковые бутылки

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#пожар
Сегодня вечером в Липецке на улице Клары Цеткин на складе под открытым небом загорелись упаковки пластиковых полуторалитровых бутылок. Черный дым от пожара был виден из многих точек города.

Как рассказали GOROD48  в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области, площадь возгорания составила 50 кв.м. Пожар уже локализован, сейчас устраняются его последствия.
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#пожар

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