В киоске на окраине Липецка изъяли целую гору алкоголя

Водка и коньяк, скорее всего, были поддельными.

Новый случай торговли спиртными напитками в нестационарном торговом объекте (киоске) зафиксирован в Липецке.

Сотрудники областного управления потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области зафиксировали незаконный оборот алкоголя в киоске рядом с остановкой общественного транспорта «Переезд» (р-н Сырского Рудника). Была изъята продукция – 38 бутылок коньяка и 63 бутылки водки. В подлинности спиртного есть серьезные сомнения, скорее всего алкоголь был контрафактным.

В отношении предпринимателя возбуждено дело по ст. 27.10 КоАП РФ, по которое ему грозит штраф до 500 тысяч рублей.

Отметим, что киоске, уличенные в незаконной торговле алкоголем, в Липецке начали сносить.

Фото liptorg-cp.ru