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сегодня, 20:20

В киоске на окраине Липецка изъяли целую гору алкоголя

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В киоске на окраине Липецка изъяли целую гору алкоголя

Водка и коньяк, скорее всего, были поддельными.

Новый случай торговли спиртными напитками в нестационарном торговом объекте (киоске) зафиксирован в Липецке.

Сотрудники областного управления потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области зафиксировали незаконный оборот алкоголя в киоске рядом с остановкой общественного транспорта «Переезд» (р-н Сырского Рудника). Была изъята продукция – 38 бутылок коньяка и 63 бутылки водки. В подлинности спиртного есть серьезные сомнения, скорее всего алкоголь был контрафактным.

В отношении предпринимателя возбуждено дело по ст. 27.10 КоАП РФ, по которое ему грозит штраф до 500 тысяч рублей.

Отметим, что киоске, уличенные в незаконной торговле алкоголем, в Липецке начали сносить.

Фото liptorg-cp.ru

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Комментарии (14)

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падлы

26 секунд назад
Когда же ва всех ,кто торгует алкогольной херней замуруют в бочку с цементом
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кокс

22 минуты назад
Да проверяли эту водку по составу что за 300 руб что за 100 один в один не имеет смысла переплачивать конечно лучше вообще не пить. А ограничение на продажу алкоголя в киосках вообще бредовена на каждой ост по 2-3 бара и по 5 пивнушек после того как запретили торговать в ларьках пивнушек стало больше чем Аптек в городе
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Alkash

23 минуты назад
Ангарская 23а проверьте,та же хозяйка ,всех местных алкашей снабжает паленкой
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Миша Узбек

47 минут назад
Студенческий городок 25. Все комне свежие фанфурики, водочка, пивко, сигареты по штучно. Жду!!!
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НАКОНЕЦ-ТО!

48 минут назад
Наконец-то!
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СССР

49 минут назад
На остановке Кольцо трубного торгуют два киоска.И ночью и днём пожалуйста ,любой каприз за ваши деньги.!!!
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о чем вы???

51 минуту назад
Жаль если закроют, да что б их всех посносили... они алкоголем торгуют (травят и спаивают зависимых людей, молодёжь, наживаются не чьей то беде)... а как они убирают там это уже дело десятое.
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сосед

53 минуты назад
я был их клиент. я знаю.
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сосед

54 минуты назад
хозейва чурки а крышуют мусора
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За больницей УВД,в гаражах

сегодня, 20:48
Кто их крышует?
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