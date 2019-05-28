сегодня, 20:20
В киоске на окраине Липецка изъяли целую гору алкоголя
Водка и коньяк, скорее всего, были поддельными.
Новый случай торговли спиртными напитками в нестационарном торговом объекте (киоске) зафиксирован в Липецке.
Сотрудники областного управления потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области зафиксировали незаконный оборот алкоголя в киоске рядом с остановкой общественного транспорта «Переезд» (р-н Сырского Рудника). Была изъята продукция – 38 бутылок коньяка и 63 бутылки водки. В подлинности спиртного есть серьезные сомнения, скорее всего алкоголь был контрафактным.
В отношении предпринимателя возбуждено дело по ст. 27.10 КоАП РФ, по которое ему грозит штраф до 500 тысяч рублей.
Отметим, что киоске, уличенные в незаконной торговле алкоголем, в Липецке начали сносить.
Фото liptorg-cp.ru
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сегодня, 17:11Общество
падлы
кокс
Alkash
Миша Узбек
НАКОНЕЦ-ТО!
СССР
о чем вы???
сосед
сосед
За больницей УВД,в гаражах