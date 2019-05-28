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Роскачество рассказало, как выбрать настоящее мороженое

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Роскачество рассказало, как выбрать настоящее мороженое

В Роскачестве рассказали, на что стоит обратить внимание при покупке мороженого

В Роскачестве рассказали, на что стоит обратить внимание при покупке мороженого, сообщает РИА Новости.

По словам экспертов, мороженое по способу производства делится на мягкое и закаленное, однако в продажу поступает только закаленный продукт, а самая простая проверка его качества состоит в том, чтобы отколоть кусок от замороженной массы.

"Хорошо закаленная мороженая масса всегда плотной консистенции; покрыто кристалликами льда — значит, оно проходило повторную заморозку; вкус у такого продукта уже испорчен", — говорится в сообщении.

По госстандарту в основе мороженого должны быть молоко или сливки, натуральные ароматизаторы и стабилизаторы, сливочное масло и яйца. Молока в продукте должно быть более 40% . Надпись "пальмовое масло" на этикетке означает молокосодержащий продукт: он дешевле мороженого, в составе которого присутствуют только молочные жиры.

Процент жирности также влияет на вид мороженого: у молочного она не более 7,5 процента, его могут добавлять в рацион даже те, кто придерживается диеты. Жирность сливочного мороженого — от восьми до 11,5 процента, пломбира — от 12 до 20 процентов. Чем выше процент жирности, тем желтее цвет продукта.

Мороженое должно быть равномерного цвета и формы: если оно деформировано, возможно, имело место нарушение режима хранения. Кроме того, это может означать, что скоро истекает срок годности продукта. Стоит обратить внимание и на глазурь: она должна быть равномерно распределена, не отваливаться от поверхности, а наличие на ней белого налета говорит о неправильном хранении или неоднозначном составе, подчеркнули эксперты.
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