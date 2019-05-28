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сегодня, 18:48
В РФ изменились правила обязательного медицинского страхования
Новые правила начали действовать в России с 28 мая
В России изменились правила обязательного медицинского страхования. Теперь оформить полис ОМС можно на Едином портале госуслуг и в МФЦ. Больше внимания уделяется профилактическим мероприятиям, таким как диспансеризация. По мнению основателя системы ОМС Владимира Гришина, это поможет составить общее представление о здоровье населения и определить необходимый объём финансирования. сообщает RT.
Изменены также правила оповещения застрахованных лиц о профилактических мероприятиях, таких как диспансеризация. Страховые медицинские организации будут раз в месяц оповещать граждан о возможности пройти диспансеризацию или плановый осмотр. Кроме того, тех, кто наблюдается в медучреждении, будут уведомлять о необходимости получить консультацию, пройти осмотр или процедуры.
Эксперты поддержали инициативу, отметив, что профилактические осмотры позволят выявлять заболевания на ранних стадиях.
Отмечается, что если пациента не удовлетворит качество медицинского обслуживания и он обратится с жалобой, страховая компания будет обязана провести экспертизу оказываемых услуг.
Изменены также правила оповещения застрахованных лиц о профилактических мероприятиях, таких как диспансеризация. Страховые медицинские организации будут раз в месяц оповещать граждан о возможности пройти диспансеризацию или плановый осмотр. Кроме того, тех, кто наблюдается в медучреждении, будут уведомлять о необходимости получить консультацию, пройти осмотр или процедуры.
Эксперты поддержали инициативу, отметив, что профилактические осмотры позволят выявлять заболевания на ранних стадиях.
Отмечается, что если пациента не удовлетворит качество медицинского обслуживания и он обратится с жалобой, страховая компания будет обязана провести экспертизу оказываемых услуг.