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Приморец спас двух детей из горящей квартиры

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Приморец спас двух детей из горящей квартиры

Мужчина вытащил из горящей квартиры двух девочек, свесившись из окна на седьмом этаже

Житель приморского города Фокино Алексей Резниченко рассказал, как спас двоих детей при пожаре. Об этом сообщает радиостанция "Вести FM. Владивосток".

Возгорание произошло накануне в доме на улице Усатова – горела квартира на 6-м этаже. Там находились дети, а очевидцы предлагали им прыгать. Услышав крики, 25-летний Алексей сначала подумал, что это с улицы. Но потом осознал, что происходит. Он нашел выход – зацепился рукой за край балкона и поднял детей в свою квартиру. Никакой страховки у него не было. Старшая девочка сначала передала ему младшего ребенка, а потом спаслась сама. При этом она чуть не сорвалась, но Алексей сумел ее вытащить.

Молодой человек укутал детей в свою одежду, дал им попить и вынес на первый этаж. Он рассказывает, что ранее не общался с этой семьей и не знает имен спасенных им детей.

Пользователи Сети призывают наградить смелого мужчину, сообщает РЕН ТВ.
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