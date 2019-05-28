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В Финском заливе погиб серфингист

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В Финском заливе погиб серфингист

18-летний спортсмен погиб в результате столкновения с теплоходом «Метеор»

Член молодежной сборной России, кандидат в мастера спорта по виндсерфингу Артем Акимов погиб в акватории Невской губы Финского залива во время тренировки при столкновении со скоростным катером "Метеор", сообщается на официальном сайте спортивной школы "Крестовский остров", воспитанником которой он был.

Инцидент в акватории Невской губы произошел в 27 мая. По данным МЧС, в районе дома номер 37 по Морской набережной, под катер попал спортсмен-серфингист. Петербургские спасатели нашли фрагмент тела погибшего серфингиста. Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ проводит доследственную проверку после ЧП.

Акимов учился в школе «Крестовский остров». Был кандидатом в мастера спорта по виндсерфингу, а также входил в молодежную сборную РФ по парусному спорту.
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