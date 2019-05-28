В России впервые арестовали лидера ОПГ по новой статье УК

В Томске впервые в России арестован криминальный авторитет по новой ст. 210.1 Уголовного кодекса

В Томской области задержали подозреваемого в рамках уголовного дела, возбужденного по новой статье 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), сообщает УМВД по региону.

По данным ведомства, местный житель имел статус «вора в законе» и сферу своего преступного влияния на территории региона. Также в МВД заявили, что он занимал высшее положение в преступной иерархии региона.

Отмечается, что подозреваемого задержали при силовой поддержке сотрудников Росгвардии. При этом во время обысков изъяли документы, электронные носители информации и другие улики.

Подозреваемый, имя которого не называется, арестован на два месяца.