В России

52 минуты назад

В России впервые арестовали лидера ОПГ по новой статье УК

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В России впервые арестовали лидера ОПГ по новой статье УК

В Томске впервые в России арестован криминальный авторитет по новой ст. 210.1 Уголовного кодекса 

В Томской области задержали подозреваемого в рамках уголовного дела, возбужденного по новой статье 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), сообщает УМВД по региону.

По данным ведомства, местный житель имел статус «вора в законе» и сферу своего преступного влияния на территории региона. Также в МВД заявили, что он занимал высшее положение в преступной иерархии региона.

Отмечается, что подозреваемого задержали при силовой поддержке сотрудников Росгвардии. При этом во время обысков изъяли документы, электронные носители информации и другие улики. 

Подозреваемый, имя которого не называется, арестован на два месяца.




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