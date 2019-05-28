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В России впервые арестовали лидера ОПГ по новой статье УК
В Томске впервые в России арестован криминальный авторитет по новой ст. 210.1 Уголовного кодекса
По данным ведомства, местный житель имел статус «вора в законе» и сферу своего преступного влияния на территории региона. Также в МВД заявили, что он занимал высшее положение в преступной иерархии региона.
Отмечается, что подозреваемого задержали при силовой поддержке сотрудников Росгвардии. При этом во время обысков изъяли документы, электронные носители информации и другие улики.
Подозреваемый, имя которого не называется, арестован на два месяца.