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сегодня, 16:09
Часть подпорной стены рухнула на автомобили во Владивостоке
Под бетонными плитами оказались пять припаркованных автомобилей
С 27 на 28 мая на улице Ладыгина во Владивостоке произошёл обвал подпорной стены. В результате произошедшего под бетонными плитами оказались пять припаркованных автомобилей, сообщает АиФ.
Чрезвычайное происшествие, связанное с обрушением конструкций, уже стало вторым за сутки. Ранее подпорная стена рухнула на машины на Ладыгина, превратив транспортные средства в металлолом.
По предварительной информации, никто не пострадал, а восстановление прежнего, исправного состояния автотранспорта невозможно.
Ночью на месте обрушения побывал глава города Олег Гуменюк. Он поручил разобраться в случившемся, как можно оперативно очистить территорию и оказать всю необходимую помощь владельцам машин. Также специалистам дано поручение в оперативном порядке обследовать лестницу и принять решение о ее ремонте.
Чрезвычайное происшествие, связанное с обрушением конструкций, уже стало вторым за сутки. Ранее подпорная стена рухнула на машины на Ладыгина, превратив транспортные средства в металлолом.
По предварительной информации, никто не пострадал, а восстановление прежнего, исправного состояния автотранспорта невозможно.
Ночью на месте обрушения побывал глава города Олег Гуменюк. Он поручил разобраться в случившемся, как можно оперативно очистить территорию и оказать всю необходимую помощь владельцам машин. Также специалистам дано поручение в оперативном порядке обследовать лестницу и принять решение о ее ремонте.