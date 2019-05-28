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сегодня, 16:09

Часть подпорной стены рухнула на автомобили во Владивостоке

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Часть подпорной стены рухнула на автомобили во Владивостоке

Под бетонными плитами оказались пять припаркованных автомобилей

С 27 на 28 мая на улице Ладыгина во Владивостоке произошёл обвал подпорной стены. В результате произошедшего под бетонными плитами оказались пять припаркованных автомобилей, сообщает АиФ.

Чрезвычайное происшествие, связанное с обрушением конструкций, уже стало вторым за сутки. Ранее подпорная стена рухнула на машины на Ладыгина, превратив транспортные средства в металлолом.  

По предварительной информации, никто не пострадал, а восстановление прежнего, исправного состояния автотранспорта невозможно.

Ночью на месте обрушения побывал глава города Олег Гуменюк. Он поручил разобраться в случившемся, как можно оперативно очистить территорию и оказать всю необходимую помощь владельцам машин. Также специалистам дано поручение в оперативном порядке обследовать лестницу и принять решение о ее ремонте.
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