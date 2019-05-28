Происшествия
сегодня, 17:23
ДТП с велосипедистом в Липецке попало на видео
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Мужчина сам попал под автомобиль.
ДТП с велосипедистом на улице Яна Берзина в Липецке попало на регистратор проезжающего мимо автомобиля.
На записи видно, как мужчина на велосипеде объезжал автомобиль с левой стороны, не справился с управлением и попал под машину. Мужчина лет 50-60-и находился в странном состоянии, похожем на опьянение и отказывался ехать с медиками «скорой» для осмотра в трампункт.
На записи видно, как мужчина на велосипеде объезжал автомобиль с левой стороны, не справился с управлением и попал под машину. Мужчина лет 50-60-и находился в странном состоянии, похожем на опьянение и отказывался ехать с медиками «скорой» для осмотра в трампункт.
6 726
Гость
Он на обгон пошёл и всё
кокс
адвокат
В России
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