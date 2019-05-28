Происшествия

сегодня, 17:23

ДТП с велосипедистом в Липецке попало на видео

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#ДТП #велосипедист
ДТП с велосипедистом в Липецке попало на видео

Мужчина сам попал под автомобиль.

ДТП с велосипедистом на улице Яна Берзина в Липецке попало на регистратор проезжающего мимо автомобиля.

На записи видно, как мужчина на велосипеде объезжал автомобиль с левой стороны, не справился с управлением и попал под машину. Мужчина лет 50-60-и находился в странном состоянии, похожем на опьянение и отказывался ехать с медиками «скорой» для осмотра в трампункт. 


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#ДТП #велосипедист

Комментарии (6)

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Гость

20 минут назад
Ещё и на обгон пошёл, ппц
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Он на обгон пошёл и всё

23 минуты назад
Тут ему не велотрасса. А автомобильная дорога. А автомобиль всегда прав-потому что здоров. В отличие от других)))
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кокс

35 минут назад
я всегда за пешеходов и велосепедистов но тут явно водитель двух колесного отморожен
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адвокат

40 минут назад
сам, под машину залетел
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В России

43 минуты назад
Быть велосипедистом-мотоциклистом-скутеристу. Это смертельно опасно. Собьют не посмотрят. Дорожек нет. Короче самоубийцы,
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12345

44 минуты назад
сам же и виноват
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