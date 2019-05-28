Липчанин задержан за серию телефонных мошенничеств

Мошенник использовал распространенную схему: «Мам, у меня проблемы»...

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось установить личность предполагаемого телефонного мошенника. Он подозревается в причастности как минимум к шести эпизодам преступной деятельности. Злоумышленником оказался 25-летний житель города Липецка. Мужчина был задержан в ходе служебной командировки сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД региона.



По предварительным данным, злоумышленник использовал распространенную схему обмана. Общение с ним начиналось для потерпевших с короткой фразы: «Мам, у меня проблемы». Далее подозреваемый изменял голос и, представляясь уже сотрудником правоохранительных органов, сообщал: «Ваш сын задержан за наркотики». Не давая потерпевшим опомниться, он предлагал за вознаграждение решить вопрос о непривлечении к уголовной ответственности.



Будучи обеспокоенными судьбой близких, доверчивые женщины соглашались на условия злоумышленника. Так у 44-летней жительницы областного центра он потребовал 15 тысяч рублей. Озвученной суммы у белгородки не оказалось. В итоге она перевела на банковскую карту незнакомца 10 тысяч рублей и лишь потом догадалась позвонить сыну, который, как выяснилось, ни в какие неприятности не попадал.



Аналогичным способом злоумышленнику удалось обмануть жительниц Шебекинского и Чернянского районов, а также Валуйского и Старооскольского городских округов. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила свыше 60 тысяч рублей.



По всем фактам в настоящее время возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество, совершенное с причинение значительного ущерба гражданину). Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщили в УМВД России по Белгородской области.

