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Молоко и ржаной хлеб в Липецкой области дороже чем у соседей

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#цены
Молоко и ржаной хлеб в Липецкой области дороже чем у соседей

По итогам января-апреля Липецкая область оказалась первой по перечню самых дешевых продуктов из наблюдаемого списка. Самыми дорогими оказались лишь два продукта — мука и молоко, минимальные цены оказались на 11 продуктов. 

Самые высокие цены сложились на молоко — этот продукт регулярно попадает у нас в список наиболее дорогих среди регионов Черноземья, сообщает Липецкстат. Стоимость литра молока составила 50,53 рубля, тогда как в Белгородской области средняя цена на молоко была всего 42,66 рубля. Максимальные цены установились на муку — 34,98 рубля за килограмм против 31,70 рубля в Белгородской области.

Килограмм вареной колбасы в среднем стоил 321,19 рубля против 342,28 в Курской области. Килограмм сыра в нашем регионе стоил 441,21 рубля, в Воронежской области — 498,39 рубля. Цена килограмма мороженой рыбы составила 114,63 рубля, тогда как в Тамбовской области — 133,94 рубля. В число самых дешевых попало подсолнечное масло (87,51 рубля) — здесь максимальную планку установила Тамбовская область (94,35 рубля). Десяток яиц в Липецкой области стоил 53,48 рубля, в Тамбовской области — 61,62 рубля. В перечне продуктов с самыми низкими в Черноземье ценами оказались также пшено (61,91 рубля), сахар (39,74 рубля), картофель (19,93 рубля), лук (35,33 рубля), яблоки (61,99 рубля) — максимальные цены на эти продукты оказались в Курской области (пшено — 68,37 рубля, сахар — 43,28 рубля, картофель — 22,62 рубля, лук — 39,98 рубля, яблоки — 73,04 рубля). Минимальная стоимость оказалась у ржаного и ржано-пшеничного хлеба — 37,02 рубля за килограмм против 43,89 рубля в Тамбовской области. 

Стоимость литра водки составила 558,69 рубля — на 10 рублей дороже лидера по минимальной цене Белгородской области (548,74 рубля). Самая дорогая водка оказалась в Воронежской области: 649,65 рубля. 

5 325
#цены

Комментарии (5)

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2 минуты назад
Почему пропал батон Липецкий ,за 15р
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Губерния

7 минут назад
л-а, пекари не при чём, просто с 1997 года у нас разрешено применять для хлебопечения муку из пшеницы 4-го класса, до этого считавшейся фуражной., а года2-3назад начали обсуждать вопрос о применении и муки из 5-го, самого низшего класса, не знаю-приняли или нет.
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Пенсионер

9 минут назад
Хлеб плахой потому что зерно одна химия , пока оно растёт несколько раз обрабатывают химией . Раньше при уборке зерно кишела насекомыми сейчас оно мертвое вот и хлеб без запаха и вкуса « отрава».
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Тетя Дуся

11 минут назад
Хлеба нет хорошего,как люди покупают хлеб в этих частных пекарнях типа "Хлебница",весь хлеб из низкосортной муки,гадость какая то,как ни посмотришь,люди там что покупают!!!((
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л-а

38 минут назад
Почему в Липецке разучились печь хлеб. Липецкхлебмакаронпром печет с виду вроде хороший, а внутри мякина бесвкусная. Купила сегодня для пробы в "Хлебнице" хлеб, деревенский вроде название, корочка хорошая, а внутри сырой мякиш. Блин куда делись пекари.Раньше хлеб можно было есть без всего, до того он был вкусный, а сейчас хоть маслом за 700 рублей намажь, все равно мякина.
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