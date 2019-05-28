сегодня, 16:11
Молоко и ржаной хлеб в Липецкой области дороже чем у соседей
По итогам января-апреля Липецкая область оказалась первой по перечню самых дешевых продуктов из наблюдаемого списка. Самыми дорогими оказались лишь два продукта — мука и молоко, минимальные цены оказались на 11 продуктов.
Килограмм вареной колбасы в среднем стоил 321,19 рубля против 342,28 в Курской области. Килограмм сыра в нашем регионе стоил 441,21 рубля, в Воронежской области — 498,39 рубля. Цена килограмма мороженой рыбы составила 114,63 рубля, тогда как в Тамбовской области — 133,94 рубля. В число самых дешевых попало подсолнечное масло (87,51 рубля) — здесь максимальную планку установила Тамбовская область (94,35 рубля). Десяток яиц в Липецкой области стоил 53,48 рубля, в Тамбовской области — 61,62 рубля. В перечне продуктов с самыми низкими в Черноземье ценами оказались также пшено (61,91 рубля), сахар (39,74 рубля), картофель (19,93 рубля), лук (35,33 рубля), яблоки (61,99 рубля) — максимальные цены на эти продукты оказались в Курской области (пшено — 68,37 рубля, сахар — 43,28 рубля, картофель — 22,62 рубля, лук — 39,98 рубля, яблоки — 73,04 рубля). Минимальная стоимость оказалась у ржаного и ржано-пшеничного хлеба — 37,02 рубля за килограмм против 43,89 рубля в Тамбовской области.
Стоимость литра водки составила 558,69 рубля — на 10 рублей дороже лидера по минимальной цене Белгородской области (548,74 рубля). Самая дорогая водка оказалась в Воронежской области: 649,65 рубля.
Ответьте
Губерния
Пенсионер
Тетя Дуся
л-а