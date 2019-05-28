Завтра в Липецке до +30

Антициклон принес в регион летнюю погоду.

В ближайшие трое суток территория Липецкой области останется во власти антициклона, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 20-23 градуса тепла, что на 4-6 градусов выше климатической нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 мая в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 6-11 м/сек. Температура ночью от 11 до 16 градусов тепла, днем - от 25 до 30 градусов тепла.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 12 до 14 градусов тепла, днем от 27 до 29 градусов тепла.



День 29 мая стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +33 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1959 году – 0 градусов.



