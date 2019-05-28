Погода в Липецке

сегодня, 17:09

Завтра в Липецке до +30

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#жара
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Завтра в Липецке до +30

Антициклон принес в регион летнюю погоду.

В ближайшие трое суток территория Липецкой области останется во власти антициклона, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 20-23 градуса тепла, что на 4-6 градусов выше климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 мая в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 6-11 м/сек. Температура ночью от 11 до 16 градусов тепла, днем - от 25 до 30 градусов тепла.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 12 до 14 градусов тепла, днем от 27 до 29 градусов тепла.

День 29 мая стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +33 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1959 году – 0 градусов.

614
#жара
1

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