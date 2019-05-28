В России

сегодня, 16:04

Ребенок провалился в яму с кипятком в Хабаровске

143
Ребенок провалился в яму с кипятком в Хабаровске

В момент происшествия на колодце не было люка

Семилетний ребенок попал в больницу в Хабаровске после того, как провалился в коллектор с горячей водой. Об этом сообщается во вторник на сайте регионального управления Следственного комитета.

Сообщается, что 27 мая в Железнодорожном районе Хабаровска случилось ЧП. Вечером во дворе дома, расположенного по переулку Дежнева, играли дети. Один из них наступил на гнилую древесину, которая прикрывала колодец. Однако вес семилетнего мальчика оказался для доски непосильной ношей. В итоге ребенок провалился в коллектор с кипятком по пояс. Сам выбраться из заточения он не мог - кричал, чтобы позвать кого-то на помощь. В итоге ребенка спасли, а затем экстренно госпитализировали во вторую краевую больницу с многочисленными ожогами тела.

"С ожогами тела пострадавший доставлен в больницу, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь. По предварительной информации, в момент ЧП на колодце отсутствовала крышка", - говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").
143

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

#детские лагеря
Чиновники могут запретить доступ посторонних к пляжам детских лагерей

сегодня, 16:07

В России
#бизнес
Требования времен СССР к бизнесу планируют отменить в 2021 году

сегодня, 16:05

В России
Торговые сети могут обязать выкупать стеклотару у российских граждан
2
Торговые сети могут обязать выкупать стеклотару у российских граждан

вчера, 08:25

В России
Противолодочные самолеты Ил-38Н заступили на дежурство в Арктике
Противолодочные самолеты Ил-38Н заступили на дежурство в Арктике

вчера, 08:09

В России
В НАТО призвали Россию вернуть Украине моряков и военные корабли
В НАТО призвали Россию вернуть Украине моряков и военные корабли

26.05.2019 10:41

В мире
Женщина погибла, пытаясь остановить фуру своим телом, но спасла детей
Женщина погибла, пытаясь остановить фуру своим телом, но спасла детей

26.05.2019 09:38

В России