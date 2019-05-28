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Ребенок провалился в яму с кипятком в Хабаровске
В момент происшествия на колодце не было люка
Семилетний ребенок попал в больницу в Хабаровске после того, как провалился в коллектор с горячей водой. Об этом сообщается во вторник на сайте регионального управления Следственного комитета.
Сообщается, что 27 мая в Железнодорожном районе Хабаровска случилось ЧП. Вечером во дворе дома, расположенного по переулку Дежнева, играли дети. Один из них наступил на гнилую древесину, которая прикрывала колодец. Однако вес семилетнего мальчика оказался для доски непосильной ношей. В итоге ребенок провалился в коллектор с кипятком по пояс. Сам выбраться из заточения он не мог - кричал, чтобы позвать кого-то на помощь. В итоге ребенка спасли, а затем экстренно госпитализировали во вторую краевую больницу с многочисленными ожогами тела.
"С ожогами тела пострадавший доставлен в больницу, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь. По предварительной информации, в момент ЧП на колодце отсутствовала крышка", - говорится в сообщении.
Следователи возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").
Сообщается, что 27 мая в Железнодорожном районе Хабаровска случилось ЧП. Вечером во дворе дома, расположенного по переулку Дежнева, играли дети. Один из них наступил на гнилую древесину, которая прикрывала колодец. Однако вес семилетнего мальчика оказался для доски непосильной ношей. В итоге ребенок провалился в коллектор с кипятком по пояс. Сам выбраться из заточения он не мог - кричал, чтобы позвать кого-то на помощь. В итоге ребенка спасли, а затем экстренно госпитализировали во вторую краевую больницу с многочисленными ожогами тела.
"С ожогами тела пострадавший доставлен в больницу, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь. По предварительной информации, в момент ЧП на колодце отсутствовала крышка", - говорится в сообщении.
Следователи возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").