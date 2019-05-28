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Чиновники могут запретить доступ посторонних к пляжам детских лагерей

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#детские лагеря

Чиновники Минпросвещения и Минприроды разрабатывают поправки в Водный кодекс, которые установят запрет на доступ посторонних к пляжам детских лагерей. 

Как уточнили «Известиям» в ведомствах, в случае принятия поправки повысят безопасность детей. Одновременно они увеличат и число огороженных заборами пляжей, полагают эксперты. 

В настоящее время каждый гражданин имеет право на доступ к водоему и береговой линии (20 м от воды), причем бесплатно. Это право гарантирует Водный кодекс. 

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец отметила, что на общественном пляже дети могут стать жертвами злоумышленников, а вожатым гораздо сложнее уследить за ребятами в толпе. Пляжи детских лагерей необходимо огородить, уверена она. 

Появление очередных заборов вряд ли понравится местным жителям. Однако широко распространена практика передачи части пляжей, пригодных для отдыха, в аренду, рассказал управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. 
134
#детские лагеря

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