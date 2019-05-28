Пять тысяч выпускников сдадут ЕГЭ по математике в Липецкой области

29 мая пройдет первый обязательный ЕГЭ - по по математике базового и профильного уровней. В Липецкой области его напишут почти пять тысяч выпускников.

Как сообщает пресс-служба управление образования и науки Липецкой области, с 2019 года выпускники не могут сдавать сразу и базовый, и профильный экзамен, как это было раньше: теперь им придется выбрать что-то одно.



В случае получения неудовлетворительного результата на ЕГЭ по математике, можно изменить выбранный ранее уровень ЕГЭ для повторной сдачи в резервные сроки. Это позволит ученикам, которые не справились с профильным уровнем по математике, сдать базовый и получить аттестат об окончании школы. Также по новому порядку выпускники прошлых лет, уже имеющие аттестат, не смогут улучшить свой результат на Едином экзамене по базовой математике.



«ЕГЭ по базовой математике – один из самых легких экзаменов. Он проверяет элементарные умения и навыки. По моему мнению, чтобы научиться писать ЕГЭ по математике базового уровня на пятерку, достаточно раз в неделю прорешивать тренировочный вариант: задания там типовые и, нарешивая их, ты обеспечиваешь себе отличный результат на экзамене», – отмечают выпускники.



В Липецкой области более трех тысяч выпускников 2019 года выбрали для сдачи математику на профильном уровне, соответственно смогут предъявить результаты для поступления в вузы.



В течение трех часов выпускникам предстоит сдавать ЕГЭ по математике базового уровня. Профильный уровень необходимо написать за 3 часа 55 минут. Дата объявления результатов экзамена по математике не позднее 11 июня 2019 года.



Основной этап ЕГЭ начался 27 мая с экзаменов по географии и литературе и продлится до 1 июля 2019 года. Всего в Липецкой области в основной период ЕГЭ 2019 года планируют принять участие более 5000 человек.



В регионе подготовлены 34 пункта проведения экзаменов в школах. Все пункты проведения ЕГЭ будут использовать технологию печати контрольно-измерительных материалов непосредственно в аудиториях перед участниками экзамена, а затем сканирование бланков в штабе.



Во всех пунктах сдачи экзамена ведется видеонаблюдение. Также будет вестись онлайн наблюдение в ситуационно-информационном центре управления образования и науки Липецкой области.

