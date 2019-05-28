Происшествия

25 минут назад

Под Ельцом грузовик насмерть сбил пешехода

343
#Авария #ДТП
Под Ельцом грузовик насмерть сбил пешехода

Мужчина находился на проезжей части трассы "Дон".

Сегодня в 10.50 на 388 километре трассы "Дон" недалеко от Ельца  грузовик "ДАФ"  сбил 44 летнего мужчину. От полученных травм мужчина умер на месте аварии.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по факту гибели пешехода проводится проверка, выясняются все обстоятельства ДТП. Известно, что мужчину сбили не на пешеходном переходе.
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#Авария #ДТП

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