Под Ельцом грузовик насмерть сбил пешехода

Мужчина находился на проезжей части трассы "Дон".



Сегодня в 10.50 на 388 километре трассы "Дон" недалеко от Ельца грузовик "ДАФ" сбил 44 летнего мужчину. От полученных травм мужчина умер на месте аварии.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по факту гибели пешехода проводится проверка, выясняются все обстоятельства ДТП. Известно, что мужчину сбили не на пешеходном переходе.