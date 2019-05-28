Задонск празднует День пограничников

Более полутора сотен служивших в погранвойсках жителей Задонского района сегодня приняли участие в торжественных мероприятиях

Празднование Дня пограничников началось с митинга на площади Победы, затем пограничники, гости мероприятия, сотрудники местной администрации возложили венки к памятнику воинам-афганцам, а также солдатам, погибшим в мирное время.



После официальной части мероприятия состоялся концерт с участием артистов из Задонского района и Липецка.



