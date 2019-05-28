Происшествия

сегодня, 10:58

Вор забрался в частный дом и попался из-за плача ребенка

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#кража
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Вор забрался в частный дом и попался из-за плача ребенка

Отделом по расследованию преступлений Отдела полиции № 3 СУ УМВД России по Липецку в суд направлено уголовное дело по обвинению ранее судимого 32-летнего липчанина в покушении на кражу.

В ходе расследования установлено, что в феврале 2019 года обвиняемый забрался в дом на улице Достоевского. Ночью 24-летняя хозяйка дома проснулась от плача ребенка и через приоткрытую дверь комнаты увидела силуэт мужчины, передвигающегося по коридору. Она испугалась и разбудила мужа, который сумел задержать злоумышленника.

Оказалось, что тот успел забрать сумку хозяйки, в которой находились документы на её имя.  

Ущерб, причиненный потерпевшей, составил тысячу рублей.

1 1498
#кража
2

Комментарии (1)

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Ха

сегодня, 11:17
Он просто погрется залез , а сумка просто стояла ничейная
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