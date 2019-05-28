Пропавший в Твери мужчина может находится в Липецке

Из особых примет пропавшего: весь покрыт татуировками

Как сообщает Тверской волонтерский поисково-спасательный отряд "Сова", "16 мая 2019 года ушёл из дома (ул. 6-я Пролетарская) и не вернулся. 18 мая последний раз выходил на связь. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.



Приметы: рост 175 см, глаза карие, волосы тёмно-русые



Особые приметы: татуировки на пальцах рук в виде колец, на груди в виде большого креста, на коленях звезды и другие татуировки, отсутствует половина фаланги пальца на среднем пальце правой руки



Одежда: предположительно, серая футболка, черные спортивные штаны, черная спортивная кофта с зелеными вставками на змейке, кроссовки летние темно-синие на шнурках.



Вещи: документы, небольшая чёрная кожаная сумка через плечо, телефон iPhone 5с серебристого цвета с черной крышкой и силиконовым чехлом



Может направляться в Липецк!"

