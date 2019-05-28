Происшествия

16 минут назад

Пропавший в Твери мужчина может находится в Липецке

118
#поиск пропавших
Пропавший в Твери мужчина может находится в Липецке

Из особых примет пропавшего: весь покрыт татуировками

Как сообщает Тверской волонтерский поисково-спасательный отряд "Сова", "16 мая 2019 года ушёл из дома (ул. 6-я Пролетарская) и не вернулся. 18 мая последний раз выходил на связь. До настоящего времени его местонахождение неизвестно. 

Приметы: рост 175 см, глаза карие, волосы тёмно-русые 

Особые приметы: татуировки на пальцах рук в виде колец, на груди в виде большого креста, на коленях звезды и другие татуировки, отсутствует половина фаланги пальца на среднем пальце правой руки 

Одежда: предположительно, серая футболка, черные спортивные штаны, черная спортивная кофта с зелеными вставками на змейке, кроссовки летние темно-синие на шнурках. 

Вещи: документы, небольшая чёрная кожаная сумка через плечо, телефон iPhone 5с серебристого цвета с черной крышкой и силиконовым чехлом

Может направляться в Липецк!"
118
#поиск пропавших

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