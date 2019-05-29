Индивидуальный инвестиционный счет: государственная поддержка и большие возможности

ИИС можно рекомендовать даже самым пессимистичным инвесторам

Может ли быть польза от брокерского счета, если его не использовать, не инвестировать и не торговать никакими инструментами? Может, если это ИИС — индивидуальный инвестиционный счет. Он открывается на срок от 3 лет и предоставляет возможность получить налоговый вычет с уплаченного вами в течение года НДФЛ. Максимальный размер вычета составляет 52 тыс. рублей и может возвращаться ежегодно при условии пополнения счета и получения официального дохода.

Достаточно внести на свой ИИС 400 тыс. рублей в течение года, и 13% от этой суммы вернется вам в качестве налогового вычета. * Средства на счете должны пролежать 3 года, но так как ИИС — это брокерский счет, их можно инвестировать. Например, купить облигации федерального займа, корпоративные облигации, паи инвестиционных фондов, акции или другие биржевые инструменты. Если в результате инвестирования образуется прибыль 10% годовых, вы увеличиваете результативность своего ИИС (10% доход и 13% вычет). Если же прибыли от вложений нет, то вычет 13% вы получаете все равно (если выбран именно тип вычета на взносы). И кстати, они не облагаются налогом, поступают на ваш банковский счет и могут быть использованы сразу после получения.

На ИИС можно держать иностранную валюту, но с ограничениями: пополнять и выводить со счета можно только рубли. Покупка иностранной валюты осуществляется непосредственно на бирже. При выводе денег нужно будет конвертировать валюту обратно в рубли.

ИИС можно смело рекомендовать тем, у кого в течение года образуются свободные средства в размере от 400 тыс. до 1 млн рублей. Если перед вами стоит цель накопить и инвестировать сбережения, у вас есть официальный доход — открывайте индивидуальный инвестиционный счет. Это современный и безопасный финансовый инструмент, который не требует затрат на свое содержание.

БКС предлагает готовые инвестиционные решения для ИИС, позволяющие получать гарантированный доход и не рисковать своим капиталом. Подробнее — у финансовых советников Премьер BCS.

Дисклеймер

* Только физическим лицам — налоговым резидентам РФ, получающим доход, облагаемый НДФЛ по ставке 13% (ст. 219.1 Налогового кодекса РФ), при условии заключения договора на открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета (ИИС, договор ИИС), выбора налогового вычета на внесенные клиентом денежные средства на ИИС (вычет типа А). Налоговый вычет предоставляется налоговым органом по окончании налогового периода минимальный срок инвестирования — 3 года. Более подробно – Приложение 15 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС» https://broker.ru/regulations .

Услугу по открытию и ведению индивидуального инвестиционного счета оказывает ООО «Компания БКС», лицензия №154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности, выдана ФСФР без ограничения срока действия.



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