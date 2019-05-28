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30 минут назад

Специалист НЛМК стал победителем акции «Трудовая слава молодежи Липецка»

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#конкурс
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Специалист НЛМК стал победителем акции «Трудовая слава молодежи Липецка»

Электромонтер цеха по ремонту металлургического оборудования Новолипецкого металлургического комбината Сергей Тропашко вошел в число 10 лучших молодых специалистов областного центра – победителей акции «Трудовая слава молодежи Липецка». 

Как сообщает пресс-служба НЛМК, ежегодную акцию проводит городская администрация. В конкурсном отборе могут принять участие представители различных профессий в возрасте от 18 до 30 лет, которые постоянно проживают в Липецке, достигли высоких показателей в труде и внесли весомый личный вклад в социально - экономическое развитие города. 

Кандидатуру работника НЛМК утвердили на заседании городского общественного координационного совета по вопросам работы с молодежью. Специальная комиссия оценивала творческие презентации претендентов и их трудовые заслуги.  

Сергей Тропашко пришел на комбинат в 2011 году после окончания ЛГТУ.  Он – победитель и призер конкурсов профессионального мастерства «Лучший электромонтер НЛМК», автор ряда реализованных инициатив и рационализаторских предложений по повышению надежности оборудования и снижению затрат на ремонты. Сергей занимается общественной работой, увлекается спортом.  

Награждение победителей состоится в рамках празднования Дня молодежи. На одном из рекламных щитов города разместят общую фотографию финалистов акции. 
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#конкурс
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