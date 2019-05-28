Происшествия
38 минут назад
Сын погибшего под колесами автобуса липчанина ищет свидетелей аварии
Сегодня ночью в поселке Сырский Рудник под колеса автобуса попал 59-летний мужчина, от травм он скончался на месте аварии.
Как рассказал GOROD48 сын погибшего, Роман, отец ночью пошел за машиной в гараж, который находится на улице Юношеской - рано утром он собирался в лес за грибами.
Трагедия случилась примерно в 03.10 в районе пешеходного перехода.
- Папа обычно ходил одним маршрутом, и по этому пешеходному переходу переходил дорогу к гаражу. Следователь, который работал на месте происшествия, сказал, что автобус сбил отца не на пешеходном переходе, якобы он шел вдоль дороги. Я не хочу кого-либо обвинять, а прошу возможных свидетелей откликнуться.
Контакты родственников погибшего находятся в редакции.
Как рассказал GOROD48 сын погибшего, Роман, отец ночью пошел за машиной в гараж, который находится на улице Юношеской - рано утром он собирался в лес за грибами.
Трагедия случилась примерно в 03.10 в районе пешеходного перехода.
- Папа обычно ходил одним маршрутом, и по этому пешеходному переходу переходил дорогу к гаражу. Следователь, который работал на месте происшествия, сказал, что автобус сбил отца не на пешеходном переходе, якобы он шел вдоль дороги. Я не хочу кого-либо обвинять, а прошу возможных свидетелей откликнуться.
Контакты родственников погибшего находятся в редакции.
Роман Иванович
вот
Местный