Происшествия

38 минут назад

Сын погибшего под колесами автобуса липчанина ищет свидетелей аварии

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#Авария #ДТП
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Сын погибшего под колесами автобуса липчанина ищет свидетелей аварии
Сегодня ночью в поселке Сырский Рудник  под колеса автобуса попал 59-летний мужчина, от травм он скончался на месте аварии.

Как рассказал GOROD48 сын погибшего, Роман, отец ночью пошел за машиной в гараж, который находится на улице Юношеской - рано утром он собирался в лес за грибами.

Трагедия случилась примерно в 03.10 в районе пешеходного перехода.

- Папа обычно ходил одним маршрутом, и по этому пешеходному переходу переходил дорогу к гаражу.  Следователь, который работал на месте происшествия, сказал, что автобус сбил отца не на пешеходном переходе, якобы он шел вдоль дороги. Я не хочу кого-либо обвинять, а прошу возможных свидетелей откликнуться.

Контакты родственников погибшего находятся в редакции.

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#Авария #ДТП
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Комментарии (3)

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Роман Иванович

10 минут назад
вот, за грибами тоже собрался на автобусе ехать)))
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вот

12 минут назад
интересно, а что водитель автобуса в это время делал на руднике? максимум!!!! в час ночи заканчиваются все!!! рейсы!!! а ту в три часа ночи?
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Местный

19 минут назад
А как фамилия погибшего, я тоже с РУДНика , может знаю его
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