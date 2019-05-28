Происшествия

8 минут назад

Двухлетнюю девочку сбили в Липецке

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#авария #ДТП
Двухлетнюю девочку сбили в Липецке

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали шесть человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 27 мая в Липецке на улице Уступной водитель неустановленного автомобиля не на пешеходном переходе сбил 12-летнюю девочку. Школьница получила травмы, и после оказания помощи была отпущена.

В Липецке около семи часов вечера 64-летний мужчина за рулем «Рено» допустил наезд на 2-летнюю девочку, которая переходила дорогу с мамой не по «зебре». Ребенок получил травму, и после оказания помощи был отпущен.

На улице Краснозаводской 25-летний водитель «ВАЗ-2105» столкнулся с «ВАЗ 2109» под управлением 27-летнего мужчины. В результате первый водитель получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.

В Ельце в шесть часов вечера на улице Комсомольской 18-летний мотоциклист столкнулся с «Киа» под управлением 36-летнего мужчины. В результате парень с травмой госпитализирован.

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Кроме того, за прошедшие сутки на дорогах Липецкой области сотрудники ГИБДД выявили 1222 нарушений ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 3 водителей.

За неиспользование ремней безопасности к административному наказанию сотрудники ГИБДД привлекли 60 автомобилистов. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 909 случая превышения скорости.

Также сотрудники ГИБДД зафиксировали 17 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.


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#авария #ДТП

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