Происшествия

21 минуту назад

42-летний мужчина украл из квартиры кредитную карту и потратил 70 тысяч рублей

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#авария #ДТП
42-летний мужчина украл из квартиры кредитную карту и потратил 70 тысяч рублей

21 мая у из квартиры 41-летней жительницы Липецка на улице Ибаррури украли кредитную карту, с которой впоследствии исчезли 70 тысяч. Липчанка отправилась в полицию и вскоре подозреваемого в краже задержали.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, задержанному 42 года, он уже был судим за разбойное нападение. Деньги с кредитной карты рублей обналичивались в банкоматах, кроме того ей расплачивались в магазинах.

Возбуждено уголовное дело. Расследование проводит Отдел полиции № 6 УМВД России по г. Липецку.


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#авария #ДТП

Комментарии (1)

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Горожанин

6 минут назад
И снова Тракторный!!!!!))))
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