42-летний мужчина украл из квартиры кредитную карту и потратил 70 тысяч рублей

21 мая у из квартиры 41-летней жительницы Липецка на улице Ибаррури украли кредитную карту, с которой впоследствии исчезли 70 тысяч. Липчанка отправилась в полицию и вскоре подозреваемого в краже задержали.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, задержанному 42 года, он уже был судим за разбойное нападение. Деньги с кредитной карты рублей обналичивались в банкоматах, кроме того ей расплачивались в магазинах. Возбуждено уголовное дело. Расследование проводит Отдел полиции № 6 УМВД России по г. Липецку.

