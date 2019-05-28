Происшествия

сегодня, 08:14

В Липецке автомобиль врезался в столб

6 1456
#дтп
2
В Липецке автомобиль врезался в столб

ДТП произошло ночью

Вчера, во втором часу ночи автомобиль, при повороте на улицу Смургиса, врезался в столб.

Столкновение зарегистрировала камера уличного наблюдения.

На кадрах камеры также видно, как водитель покидает автомобиль и убегает с места происшествия.

Видео: vk.com/gtasanandreas


6 1456
#дтп
2

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

7 34

31 минуту назад
Не благодарите
ответить

Гость

44 минуты назад
Прямо как метился в стоб
ответить

Гость

49 минут назад
Если бы не столб были бы гости у сторожа. А почему на столбе и темболее на повороте небыло освещение?
ответить

ОСА

55 минут назад
Трус да и только! Спросить куда летел? И в каком состоянии был?! На тот свет принимают круглосуточно!
ответить

Вальтер с кладбища

57 минут назад
Запись надо было с обеда показать. А то быстро просмотрел
ответить

житель

сегодня, 08:34
Все едут как люди,а это чмо безрукое по внешней заходил.
ответить

Еще в рубрике

Двухлетнюю девочку сбили в Липецке
#авария #ДТП
Двухлетнюю девочку сбили в Липецке

7 минут назад

Происшествия
42-летний мужчина украл из квартиры кредитную карту и потратил 70 тысяч рублей
#авария #ДТП
1
42-летний мужчина украл из квартиры кредитную карту и потратил 70 тысяч рублей

21 минуту назад

Происшествия
В Липецке утром погиб пешеход под колесами автобуса
#авария #ДТП
7
В Липецке утром погиб пешеход под колесами автобуса

сегодня, 08:29

Происшествия
Потерявшуюся 82-летнюю бабулю нашли добровольцы ДНД «Патруль»
#поиск пропавших
13
Потерявшуюся 82-летнюю бабулю нашли добровольцы ДНД «Патруль»

вчера, 22:22

Происшествия
Липецкий видеооператор попал в страшную аварию в Доминиканской Республике
#дтп #Доминикана
82
Липецкий видеооператор попал в страшную аварию в Доминиканской Республике

вчера, 20:12

Происшествия
В Липецке велосипедист попал под автомобиль
#дтп
12
В Липецке велосипедист попал под автомобиль

вчера, 19:37

Происшествия