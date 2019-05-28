В Липецке автомобиль врезался в столб

ДТП произошло ночью

Видео:

vk.com/gtasanandreas

Вчера, во втором часу ночи автомобиль, при повороте на улицу Смургиса, врезался в столб.Столкновение зарегистрировала камера уличного наблюдения.На кадрах камеры также видно, как водитель покидает автомобиль и убегает с места происшествия.