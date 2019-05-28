Происшествия
сегодня, 08:14
В Липецке автомобиль врезался в столб
ДТП произошло ночью
Вчера, во втором часу ночи автомобиль, при повороте на улицу Смургиса, врезался в столб.
Столкновение зарегистрировала камера уличного наблюдения.
На кадрах камеры также видно, как водитель покидает автомобиль и убегает с места происшествия.
Видео: vk.com/gtasanandreas
Столкновение зарегистрировала камера уличного наблюдения.
На кадрах камеры также видно, как водитель покидает автомобиль и убегает с места происшествия.
Видео: vk.com/gtasanandreas
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ОСА
Вальтер с кладбища
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