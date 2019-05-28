Доброе утро, Липецк!

28 мая 2019 года – День пограничника в Липецке!

«У высоких берегов Амура часовые Родины стоят»



Вот он, долгожданный день зеленых фуражек. Вот она, та самая минута, когда читатели нашего сайта, которые не знали, почему пограничники называют представителей других родов войск шурупами, наконец, узнают это. Потому что погранцы – это щит родины, а остальные рода войск – это шурупы, вкрученные в него.



Что липчане смогут увидеть на улицах города в этот святой день? Конечно, людей в зеленых фуражках и тельняшках с характерными зелеными полосками. Не стесняйтесь поздравлять их, но смотрите, расчувствовавшись, не крикните по ошибке: «За ВДВ!»



Нередко виновники торжества в этот день носят с собой не только флаги, но и символические «пограничные столбы» - полосатые красно-зеленые бруски с гербом. В фонтанах пограничники не купаются, но обходят их по периметру, охраняя «границы». А если же кто встретится на пути, говорят стальным шепотом: «Стой, кто идет!». Серьезные люди.



Музыкальная пауза



Певица Дайдо прославилась после сотрудничества с Эминемом, но и без него не пропала. И отлично. А мы слушаем.





И снова отключения ресурсов



В связи с проведением плановых работ на сетях и оборудовании АО «ЛГЭК» сегодня, 28 мая, будет произведено отключение энергоресурсов по ряду адресов.



В части электроснабжения:

09:00-17:00 - ул. Имени Н.К. Крупской, 10А, ул. Папина; ул. Доватора, г/к « Лада».

09:00-16:00 - пер. Клеверный, 1.

09:00-17:00 Снижение надежности: Больница «Липецк-Мед».



В части холодного водоснабжения:

10:00-20:00 - пр-кт. им 60-летия СССР, 10, 12, 14, 8; проезд. Сиреневый, 7, 7а, 7б, 9; ул.Им. Генерала Меркулова, 11А, 15, 19, 29.



Бутылочка не освободилась?



«В России магазины могут обязать принимать бутылки», - пишет Коммерсантъ.



«Минприроды, Минпромторг и Минэкономики должны проработать вопрос о целесообразности возобновления практики сдачи бутылок в магазин и обязательном приеме торговыми сетями полимерной и стеклянной тары. Соответствующее поручение дал ведомствам премьер-министр Дмитрий Медведев в связи с предложением «Справедливой России», высказанным во время отчета правительства в Госдуме. Представить предложения ведомства должны до 15 июня», - сообщает источник.



Утилизация и вторичная переработка мусора – такова цель этой инициативы и словам ее авторов. Одна бутылка может стоить 5-7 рублей. Ну, вот и нарисовался новый сегмент экономики. При потере работы хоть на сдаче бутылок можно будет продержаться. Все-таки думают о нас наверху. Заботятся. Не пропадем.



Еще раз доброе утро, дорогие читатели! Проведите этот майский день с GOROD48!



