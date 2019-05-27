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Сергей Машнин: «Моя задача – тренировать, а задачи ставит руководство»

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#Футбол #"Металлург" #Сергей Машнин
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Сергей Машнин: «Моя задача – тренировать, а задачи ставит руководство»

После важнейшей победой в гостях над саратовским «Соколом» - 2:1 главный тренер «сталеваров» ответил на вопросы местных журналистов. А они спросили в том числе и про перспективы «Металлурга» на ближайшие годы.

- Хороший, интересный матч, который до последних минут держал в напряжении и зрителей, и тренеров, и футболистов, - подвел итог игре Сергей Машнин, - Очень благодарен, что мы выиграли и благодарен за это ребятам: у нас была очень сложная дорога в Саратов: мы выехали из Липецка в час дня, а в саратовскую гостиницу заселились перед матчем только в час ночи (О дорожных приключениях «Металлурга» читайте тут). Это сказалось на том, как мы начали игру – на первых минутах все не могли раскачаться, но затем футболисты полностью выполнили установку, продемонстрировали самоотдачу, и в итоге были вознаграждены.

- Вы уже 9 лет руководите «Металлургом» во втором дивизионе. Как изменился уровень лиги за это время?

- Этот вопрос заслуживает анализа. Но, думаю, что уровень немного упал.

- Ваша команда бьется за 3-е место. Так ли важно его занять «Металлургу»?

- Перед началом сезона перед нами была поставлена задача – быть в призовой «тройке». И мы ее стараемся выполнить.

- А как насчет более высоких задач «Металлурга» - например, в следующем сезоне?

- Это вопрос не ко мне. Мое дело – тренировать команду в имеющихся условиях. А задачи ставит руководство. Это ведь еще и вопрос финансов, инфраструктуры.

P.S. Иногда приходится слышать – в первую очередь от дилетантов – что «Металлург» плохой, потому что не может выйти в ФНЛ. Но с бюджетом в 30 с небольшим миллионов рублей на год невозможно играть в самой географически крупной лиге мира. Выделяемых сейчас на год средств команде хватит, чтобы слетать во Владивосток и Хабаровск, вернуться обратно, а затем придется сниматься с чемпионата т.к. закончились деньги и вообще прекращать всякое существование. С условиями для второй лиги «Металлург» в этой лиге на виду.

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#Футбол #"Металлург" #Сергей Машнин
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