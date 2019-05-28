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Прекрасный альянс: спорт и Липецкое мороженое. Итоги прошедшего полумарафона

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#АО «Липецкий хладокомбинат»
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Прекрасный альянс: спорт и Липецкое мороженое. Итоги прошедшего полумарафона

26 мая в Липецке прошел грандиозный спортивный праздник – первый в истории области полумарафон, на котором собрались более двух тысяч человек из 45 городов России.

В забеге приняли участие олимпийские чемпионы, звезды спорта и шоу-бизнеса, журналисты федеральных СМИ, первые лица области и представители бизнес-сообщества. Для всех участников спортивного праздника перед стартом прошли разминки и мастер-классы. Их провели двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Елена Замолодчикова, двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Татьяна Логунова, двукратный призер Олимпийских Игр по легкой атлетике Олеся Зыкина и многие другие именитые спортсмены. Ведущим Липецкого полумарафона стал известный комментатор Дмитрий Губерниев.

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Забег открыли юные участники, пробежав 500 метров. Самому маленькому бегуну  исполнилось всего четыре года. Взрослым атлетам организаторы Липецкого полумарафона предложили дистанции на 3 км, 10, 5 км и 21 км. Самому возрастному участнику марафона исполнилось 65 лет.

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В забеге приняли участие врио главы региона Игорь Артамонов, отметивший хорошую организацию мероприятия и позитивный настрой участников, а также руководители крупнейших градообразующих предприятий города. В их число вошел генеральный директор АО «Липецкий хладокомбинат» Александр Афанасьев, регулярно участвующий в спортивной жизни города и области и всячески поддерживающий спорт. Так, хладокомбинат неоднократно становился генеральным партнером различных спортивных соревнований: волейбола на снегу, детского хоккея, чемпионата по бодибилдингу и многих других.

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По итогам забега все участники получили медали и футболки, а победителям вручили  ценные призы. Во время проведения марафона болельщики могли развлечь себя на интерактивных площадках, а самые продвинутые могли сделать селфи в ярких фотозонах. Для любителей мороженого была организована дегустация любимого всеми снежного лакомства от Липецкого хладокомбината, в том числе желающие могли отведать новинки. После окончания мероприятия для жителей и гостей города состоялся праздничный концерт.

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437
#АО «Липецкий хладокомбинат»
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