Прекрасный альянс: спорт и Липецкое мороженое. Итоги прошедшего полумарафона

26 мая в Липецке прошел грандиозный спортивный праздник – первый в истории области полумарафон, на котором собрались более двух тысяч человек из 45 городов России.

В забеге приняли участие олимпийские чемпионы, звезды спорта и шоу-бизнеса, журналисты федеральных СМИ, первые лица области и представители бизнес-сообщества. Для всех участников спортивного праздника перед стартом прошли разминки и мастер-классы. Их провели двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Елена Замолодчикова, двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Татьяна Логунова, двукратный призер Олимпийских Игр по легкой атлетике Олеся Зыкина и многие другие именитые спортсмены. Ведущим Липецкого полумарафона стал известный комментатор Дмитрий Губерниев.











Забег открыли юные участники, пробежав 500 метров. Самому маленькому бегуну исполнилось всего четыре года. Взрослым атлетам организаторы Липецкого полумарафона предложили дистанции на 3 км, 10, 5 км и 21 км. Самому возрастному участнику марафона исполнилось 65 лет.











В забеге приняли участие врио главы региона Игорь Артамонов, отметивший хорошую организацию мероприятия и позитивный настрой участников, а также руководители крупнейших градообразующих предприятий города. В их число вошел генеральный директор АО «Липецкий хладокомбинат» Александр Афанасьев, регулярно участвующий в спортивной жизни города и области и всячески поддерживающий спорт. Так, хладокомбинат неоднократно становился генеральным партнером различных спортивных соревнований: волейбола на снегу, детского хоккея, чемпионата по бодибилдингу и многих других.







По итогам забега все участники получили медали и футболки, а победителям вручили ценные призы. Во время проведения марафона болельщики могли развлечь себя на интерактивных площадках, а самые продвинутые могли сделать селфи в ярких фотозонах. Для любителей мороженого была организована дегустация любимого всеми снежного лакомства от Липецкого хладокомбината, в том числе желающие могли отведать новинки. После окончания мероприятия для жителей и гостей города состоялся праздничный концерт.







"PR"

