Липчанки попали в Книгу рекордов Гиннесса

Известный липецкий коллектив барабанщиц "Катюша" при поддержке компании "Лебедяньмолоко" покорил Санкт-Петербург.

26 мая в рамках празднования 316-летия северной столицы состоялось грандиозное шоу барабанщиков, в котором приняли участие свыше 3000 человек из разных городов России.





Сначала сотни коллективов исполнителей на ударных инструментах продемонстрировали свое мастерство в показательных выступлениях.

Коллективы барабанщиков, передавали друг другу "эстафету" ритма, сотрясая своим звуком Невский проспект, а в конце парада оглушительная колонна исполнила самое массовое барабанное крещендо в мире и установила рекорд, который зафиксировали представители Книги рекордов Гиннесса, специально прилетевшие из Лондона.

Липецкие барабанщицы после серьезной подготовки к такому знаковому мероприятию великолепно представили честь и красоту нашего края.

Участие коллектива в параде стало возможным при содействии компании ООО "Лебедяньмолоко".





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"PR"

