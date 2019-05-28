34 минуты назад
Липчанки попали в Книгу рекордов Гиннесса
Известный липецкий коллектив барабанщиц "Катюша" при поддержке компании "Лебедяньмолоко" покорил Санкт-Петербург.
26 мая в рамках празднования 316-летия северной столицы состоялось грандиозное шоу барабанщиков, в котором приняли участие свыше 3000 человек из разных городов России.
Сначала сотни коллективов исполнителей на ударных инструментах продемонстрировали свое мастерство в показательных выступлениях.
Коллективы барабанщиков, передавали друг другу "эстафету" ритма, сотрясая своим звуком Невский проспект, а в конце парада оглушительная колонна исполнила самое массовое барабанное крещендо в мире и установила рекорд, который зафиксировали представители Книги рекордов Гиннесса, специально прилетевшие из Лондона.
Липецкие барабанщицы после серьезной подготовки к такому знаковому мероприятию великолепно представили честь и красоту нашего края.
Участие коллектива в параде стало возможным при содействии компании ООО "Лебедяньмолоко".
"PR"