Бизнес

34 минуты назад

Липчанки попали в Книгу рекордов Гиннесса

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#Лебедяньмолоко
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Липчанки попали в Книгу рекордов Гиннесса

Известный липецкий коллектив барабанщиц "Катюша" при поддержке компании "Лебедяньмолоко" покорил Санкт-Петербург.

26 мая в рамках празднования 316-летия северной столицы состоялось грандиозное шоу барабанщиков, в котором приняли участие свыше 3000 человек из разных городов России.

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Сначала сотни коллективов исполнителей на ударных инструментах продемонстрировали свое мастерство в показательных выступлениях.
Коллективы барабанщиков, передавали друг другу "эстафету" ритма, сотрясая своим звуком Невский проспект, а в конце парада оглушительная колонна исполнила самое массовое барабанное крещендо в мире и установила рекорд, который зафиксировали представители Книги рекордов Гиннесса, специально прилетевшие из Лондона.
Липецкие барабанщицы после серьезной подготовки к такому знаковому мероприятию великолепно представили честь и красоту нашего края.

Участие коллектива в параде стало возможным при содействии компании ООО "Лебедяньмолоко".

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http://lmilk.ru/

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385
#Лебедяньмолоко
1

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